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Avda üzerine düştüğü tüfeği ateş alan güvenlik korucusu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 18:12 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde avlanmaya çıkan güvenlik korucusu Gökhan Karaca (30), yürürken dengesini kaybedip üzerine düştüğü tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl),(DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesinde avlanmaya çıkan güvenlik korucusu Gökhan Karaca (30), yürürken dengesini kaybedip üzerine düştüğü tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra Genç ilçesi kırsalındaki Murat Nehri kıyısında meydana geldi. Güvenlik korucusu Gökhan Karaca, arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için gittiği nehir kıyısında, iddiaya göre yürürken dengesini kaybederek tüfeğinin üzerine düştü. Karaca, düşme sırasında tüfeğin ateş almasıyla yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaca'nın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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