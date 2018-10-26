Avengers 4 set fotoğrafları akılları karıştırdı!

Öncelikle habere başlamadan önce spoiler içerebileceği bilgisini vermek isterim. Tabii ki bu iddialar doğru ise. Ortaya çıkan yeni iddialara göre Loki filme geri dönüyor. Bu sefer ortaya çıkan iddialar ise Loki'nin karanlık geçmişine odaklanacak oluşumuz.

Avengers kadrosunun Thanos'u durdurmak için tarihi değiştirme çabaları Loki'nin sonsuzluk taşıyla bağlantılı olabilir. Tabi Loki de bu aşamada kendi geleceğini ve hayatını kurtarmak isteyebilir. Kısacası tüm Infinity War senaryosu bir anda tepetaklak olma potansiyeline sahip.

Infinity War'da toza dönüşen karakterlerimizin geri gelmesi için, bu zaman yolculuğu beraberinde başka isimleri de getirebilir. Paylaşılan fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi Tony, SHIELD kostümü giymekte. Kafalarda en çok dönen soru ise, bu fotoğraflar geçmişten mi yoksa gelecekten mi alınmış olduğu?

Eğer gelecekten bir sahne ise Tony'nin SHIELD'ın başına geçmiş olabileceği düşünülüyor. Eğer geçmişten ise, Tony zamanda yolculuk yapıp daha ilk Avengers filminin öncesine gitmiş olabilir. Yani New York savaşının başlangıcı olan döneme. Peki konunun Loki ile ne alakası var? New York savaşı bildiğiniz gibi Loki'nin taşı alıp savaş başlatması ile şekillenmişti.