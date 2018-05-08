Avengers'ın Thanos'u şimdi de Fortnite'ta!

Son zamanların en popüler Battla Royale oyunlarından Fortnite oldukça ilgi çekici bir etkinliğini açıkladı. Avengers: Infinity War filminde ortalığı birbirine karıştıran Thanos karakteri kısa süreliğine Fortnite evrenini ziyaret edecek.

Infinity Gauntlet haritada gizli

Kısa süreli olarak gelen bu yeni oyun modu aslında Battle Royale modundan çok da farklı değil. 100 kişi yine aynı haritaya atlıyor ve hayatta kalmak için mücadeleye başlıyor. Ancak bu sefer kritik nokta; haritanın bir yerinde Infinity Gauntlet gizli. Üstelik eldivenin üzerindeki farklı güçleri temsil eden 6 taşı da üstünde barındırıyor. Infinity Gauntlet'i bulan oyuncu inanılmaz bir güce kavuşarak Thanos'a dönüşüyor. Her ne kadar elde edilecek güç tam olarak belirtilmese de haritanın en güçlü oyuncusu olacağı kesin gibi.

Fortnite ve Avengers'ı bir araya getiren bu düşüncenin arkasında, Avengers Infinity War yönetmenleri Joe ve Anthony Russo kardeşlerin olduğu ortaya çıktı. Entertainment Weekly'ye göre, oyunsever oldukları bilinen yönetmen kardeşlerden Joe, Infinity War çekimleri sırasında dahi oyun oynadıklarını dile getirmişti. Avengers ve Fortnite birlikteliğinde bir etkinlik yapma düşüncesinin olduğunu belirten Joe, bu durumu Epic Games'in yaratıcı yönetmeni Donald Mustard'a aktarması ile olaylar gelişiyor.

Yeni oyun modu bugün sunulacak ve tüm platformlarda ücretsiz olacak!

