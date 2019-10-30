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AVİM Başkanı: 'Ermeni Tasarısı Kararı Türk Düşmanlığı Kokuyor'

30.10.2019 22:58 | Son Güncelleme

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Başkanı Alev Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi’nin dün Türkiye'yle ilgili kabul ettiği tasarıları VOA Türkçe'ye değerlendirdi. Emekli Büyükelçi Kılıç, Ermeni tasarısının "Türk düşmanlığı koktuğunu" belirtti ve "ilişkileri uzun süre gölgeleyecek" dedi

AVİM Başkanı: 'Ermeni Tasarısı Kararı Türk Düşmanlığı Kokuyor'

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Başkanı Alev Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi’nin dün kabul ettiği tasarılarla ilgili, “Birisi Ermeni Soykırımı iddiaları diğeri de Barış Pınarı Harekatı’nın cezalandırılması üzerinedir. Ermeni Soykırımı iddiaları Türk düşmanlığı kokmaktadır çünkü girişinde Türkler 1915-1923 yılları arasında Ermeniler, Yunanlılar, Süryaniler, Keldaniler, Asuriler ve diğer Hıristiyanlara karşı bir soykırım kampanyası yürütmekle suçlanmaktadır. Bu gerçek dışıdır” dedi.

Ermeni meselesiyle ilgili çalışmalar yürüten AVİM’in başkanlığının yanı sıra diplomatik kariyeri sırasında konuyu takip eden isimlerden birisi olan Emekli Büyükelçi Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi’nin tasarısıyla ilgili VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Kılıç, “ABD Temsilciler Meclisi, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı 29 Ekim’de maalesef Türkiye karşıtı iki tane karar kabul etmiştir. Bunlardan birisi Ermeni Soykırımı iddiaları üzerinedir diğeri de Barış Pınarı Harekatı’nın cezalandırılması üzerinedir. Ben tabii burada Ermeni Soykırımı iddiaları üzerinde durmak istiyorum. Bu talihsiz bir karar olmuştur. Açıkça burada bir Türk düşmanlığı kokmaktadır çünkü girişinde Türkler'in 1915-1923 yılları arasında Ermeniler, Yunanlılar, Süryaniler, Keldaniler, Asuriler ve diğer Hıristiyanlara karşı bir soykırım kampanyası yürüttüğünden bahsetmektedir. Bu gerçek dışıdır. Bu tamamen bir düşmanlık yansıtmaktadır ve bu yönüyle üzüntü vericidir” ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi’nin üyelerine bu kararı yakıştıramadığını kaydeden Kılıç, bu tasarıyla Ermeni meselesi bir yandan “ABD’nin iç politika malzemesi” olarak kullanılırken bir yandan da Türkiye’nin cezalandırılmak istendiği görüşünü dile getirdi.

Böylesi bir tasarıyı kabul ettirmek üzere her yıl 24 Nisan arifesinde ABD’deki Ermeni diasporası tarafından girişimlerde bulunulduğunu ancak şimdi bunun 29 Ekim’de kabul edilmesini sorduğumuz Kılıç, “Ermeni lobisi olarak bu başarı olarak kaydedilebilir, addedilebilir. Yıllardır belli bir söylemi tekrarlaya tekrarlaya zihinlere adeta işlemişlerdir. Fakat bunu sadece Ermeni lobisinin başarısı olarak görmek de eksik ya da yanlış olacaktır. Bu daha çok mevcut siyasi ortamda Türkiye’yi cezalandırma girişimidir. Ve Ermeni iddiaları bunun için uygun bir araç olmuştur böyle düşünüyorum” diye konuştu.

“Türk

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