AVİM Başkanı: 'Ermeni Tasarısı Kararı Türk Düşmanlığı Kokuyor'

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Başkanı Alev Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi’nin dün kabul ettiği tasarılarla ilgili, “Birisi Ermeni Soykırımı iddiaları diğeri de Barış Pınarı Harekatı’nın cezalandırılması üzerinedir. Ermeni Soykırımı iddiaları Türk düşmanlığı kokmaktadır çünkü girişinde Türkler 1915-1923 yılları arasında Ermeniler, Yunanlılar, Süryaniler, Keldaniler, Asuriler ve diğer Hıristiyanlara karşı bir soykırım kampanyası yürütmekle suçlanmaktadır. Bu gerçek dışıdır” dedi.

Ermeni meselesiyle ilgili çalışmalar yürüten AVİM’in başkanlığının yanı sıra diplomatik kariyeri sırasında konuyu takip eden isimlerden birisi olan Emekli Büyükelçi Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi’nin tasarısıyla ilgili VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Kılıç, “ABD Temsilciler Meclisi, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı 29 Ekim’de maalesef Türkiye karşıtı iki tane karar kabul etmiştir. Bunlardan birisi Ermeni Soykırımı iddiaları üzerinedir diğeri de Barış Pınarı Harekatı’nın cezalandırılması üzerinedir. Ben tabii burada Ermeni Soykırımı iddiaları üzerinde durmak istiyorum. Bu talihsiz bir karar olmuştur. Açıkça burada bir Türk düşmanlığı kokmaktadır çünkü girişinde Türkler'in 1915-1923 yılları arasında Ermeniler, Yunanlılar, Süryaniler, Keldaniler, Asuriler ve diğer Hıristiyanlara karşı bir soykırım kampanyası yürüttüğünden bahsetmektedir. Bu gerçek dışıdır. Bu tamamen bir düşmanlık yansıtmaktadır ve bu yönüyle üzüntü vericidir” ifadesini kullandı.