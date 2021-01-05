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AvivaSa iletişim, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri numarası

05.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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AvivaSa iletişim, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri numarası

Kurulduğu 2007 tarihinden bu yana bireysel sigorta alanında hizmetlerini sürdüren AvivaSA 737 bini aşkın katılımcısıyla bireysel emeklilik fon büyüklüğü bazında lider konumdadır. AvivaSA'nın geliştirdiği iletişim olanaklarına bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte AvivaSA müşteri hizmetleri, AvivaSA emeklilik telefon ve AvivaSA BES iletişim numaraları…

AvivaSA, Türkiye’nin önde gelen bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinden biri olarak 2007 yılından beri faaliyet gösteriyor. Bireysel emeklilik alanında müşterilerin en çok tercih ettiği şirketlerin başında gelen AvivaSA, “insanları belirsizlik korkusundan kurtarmak” hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bireysel emeklilik, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası gibi alanlarda yenilikçi çalışmalara imza atan AvivaSA, kişilere ve kurumlara özel çözümler sunar. Hizmet kalitesindeki özeni iletişim olanaklarıyla da geliştiren AvivaSA’nın fırsatlarla dolu dünyası hakkında detaylı bilgiye çağrı merkezi ve dijital işlemler aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İstediğiniz bütün iletişim bilgilerine bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte AvivaSA çağrı merkezi ve AvivaSA bireysel emeklilik iletişim bilgileri…

AvivaSA İletişim Bilgileri

Bireysel emeklilik, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası gibi hizmetlere sahip AvivaSA’nın iletişim numaraları, merkez adres bilgileri, dijital işlem seçeneklerini bu yazıda bulabilirsiniz.

AvivaSA Çağrı Merkezi

AvivaSA müşteri hizmetleri 0850 502 72 72 numarasıyla işlemlerinizi telefon aracılığıyla yapabilir, öneri, sorun ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

Müşteri destek merkezine ulaşarak da şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

AvivaSA müşteri destek merkezi için AvivaSA tel: 444 11 11

AvivaSA Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

AvivaSA genel müdürlük iletişim bilgileri şöyledir:

  • Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye –İstanbul
  • Telefon: 0216 633 33 33
  • E-posta: musteri@avivasa.com.tr

AvivaSA Acente İletişim Bilgileri

AvivaSA satış ofisleri ve acente iletişim bilgilerine internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

AvivaSA satış ofisleri için TIKLAYINIZ!

AvivaSA Müşteri Destek Merkezi

AvivaSA müşteri destek merkezi ile iletişime geçerek destek almak istediğiniz konuları iletebilir ve çözüm önerileri için başvuruda bulunabilirsiniz.

  • 444 11 11 AvivaSA numarasını hafta içi 09.00-24.00, hafta sonu 09.00-19.00 saatleri arasında arayabilirsiniz.
  • Yurt dışından yapacağınız aramalarda telefon numarasının başına +90 ekleyerek +90 216 444 11 11 'i arayabilirsiniz.

AvivaSA İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

AvivaSA iletişim formunu doldurarak sorun ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizle beraber mesajınızı girebilirsiniz.

AvivaSA iletişim formu için TIKLAYINIZ!

AvivaSA Arabuluculuk Formu

AvivaSA arabuluculuk formu ile AvivaSA’nın tarafı olduğu arabuluculuk süreçleri hakkında bilgi alabiliriniz.

arabuluculuk@avivasa.com.tr AvivaSA mail adresini kullanabilir ya da internet sitesindeki formu doldurabilirsiniz.

Arabuluculuk formu için TIKLAYINIZ!

AvivaSA Kurumsal Hizmet Merkezi

AvivaSA bir yenilik yaparak sadece kurumsal müşterilerine özel bir hizmet sunuyor. Çağrı merkezinden farklı olarak operasyon ve danışmanlık hizmetini kurumsal müşterilerine özel bir şekilde sunup bireysel emeklilik hizmeti ve hayat sigortaları kapsamında çalışmalar yapıyor.

Kurumsal hizmet merkezinden yararlanabilmek için hafta içi 09.00-24.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında 0850 502 72 72 numaralı hattı arayabilirsiniz.

AvivaSA Dijital İşlem Kanalları

AvivaSA Mobil Uygulaması

AvivaSA mobil uygulaması ile bireysel emeklilik ve hayat sigortasına dair bütün işlemlerinizi tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Her türlü BES ve hayat sigortası işlemlerinizi AvivaSA Mobil ile hızlı ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

  • Sözleşme ve poliçelerinizi görüntüleyebilirsiniz.
  • Hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.
  • “Canlı Destek” ile yetkililere anında ulaşabilir, sorularınızı iletebilirsiniz.
  • Finans haberleri ekranından güncel finans haberlerini takip edebilirsiniz.
  • Yeni ürün talebinde bulunabilirsiniz.

AvivaSA mobil uygulamasını Google Play Store ve App Store üzerinden indirebilirsiniz.

AvivaSA Web Sitesi Aracılığıyla Yapabileceğiniz İşlemler

AvivaSA web sitesine avivasa.com.tr adresi üzerinden giriş yapabilirsiniz. AvivaSA web adresiyle şu işlemleri yapabilirsiniz:

  • İnternet adresine üye bilgilerinizle giriş yaparak bireysel emeklilik, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası gibi kategorilerde işlemlerinizi yapabilir, AvivaSA müşterisi değilseniz bu alanlarda kapsamlı bir bilgi alabilirsiniz.
  • Yatırım pusulası ile bireysel emeklilik ve fonlarınızla ilgili merak ettikleriniz hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
  • Otomatik Katılım ile çalışan ve işveren için tasarruf ederek birikim yapmanızı ve ek devlet katkılarından faydalanabilirsiniz. Otomatik Katılım başvurularını internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
  • İnsan kaynakları ve yatırımcı ilişkileri hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • Acentelik başvurusunda bulunabilirsiniz.
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