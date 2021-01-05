AvivaSa iletişim, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri numarası

AvivaSA, Türkiye’nin önde gelen bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinden biri olarak 2007 yılından beri faaliyet gösteriyor. Bireysel emeklilik alanında müşterilerin en çok tercih ettiği şirketlerin başında gelen AvivaSA, “insanları belirsizlik korkusundan kurtarmak” hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bireysel emeklilik, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası gibi alanlarda yenilikçi çalışmalara imza atan AvivaSA, kişilere ve kurumlara özel çözümler sunar. Hizmet kalitesindeki özeni iletişim olanaklarıyla da geliştiren AvivaSA’nın fırsatlarla dolu dünyası hakkında detaylı bilgiye çağrı merkezi ve dijital işlemler aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İstediğiniz bütün iletişim bilgilerine bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte AvivaSA çağrı merkezi ve AvivaSA bireysel emeklilik iletişim bilgileri… AvivaSA İletişim Bilgileri Bireysel emeklilik, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası gibi hizmetlere sahip AvivaSA’nın iletişim numaraları, merkez adres bilgileri, dijital işlem seçeneklerini bu yazıda bulabilirsiniz. AvivaSA Çağrı Merkezi AvivaSA müşteri hizmetleri 0850 502 72 72 numarasıyla işlemlerinizi telefon aracılığıyla yapabilir, öneri, sorun ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

Müşteri destek merkezine ulaşarak da şikayetlerinizi iletebilirsiniz. AvivaSA müşteri destek merkezi için AvivaSA tel: 444 11 11 AvivaSA Genel Müdürlük İletişim Bilgileri AvivaSA genel müdürlük iletişim bilgileri şöyledir: Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye –İstanbul

Telefon: 0216 633 33 33

E-posta: musteri@avivasa.com.tr AvivaSA Acente İletişim Bilgileri AvivaSA satış ofisleri ve acente iletişim bilgilerine internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. AvivaSA satış ofisleri için TIKLAYINIZ! AvivaSA Müşteri Destek Merkezi AvivaSA müşteri destek merkezi ile iletişime geçerek destek almak istediğiniz konuları iletebilir ve çözüm önerileri için başvuruda bulunabilirsiniz. 444 11 11 AvivaSA numarasını hafta içi 09.00-24.00, hafta sonu 09.00-19.00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

Yurt dışından yapacağınız aramalarda telefon numarasının başına +90 ekleyerek +90 216 444 11 11 'i arayabilirsiniz. AvivaSA İletişim Formu Nasıl Doldurulur? AvivaSA iletişim formunu doldurarak sorun ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizle beraber mesajınızı girebilirsiniz. AvivaSA iletişim formu için TIKLAYINIZ! AvivaSA Arabuluculuk Formu AvivaSA arabuluculuk formu ile AvivaSA’nın tarafı olduğu arabuluculuk süreçleri hakkında bilgi alabiliriniz. arabuluculuk@avivasa.com.tr AvivaSA mail adresini kullanabilir ya da internet sitesindeki formu doldurabilirsiniz. Arabuluculuk formu için TIKLAYINIZ! AvivaSA Kurumsal Hizmet Merkezi AvivaSA bir yenilik yaparak sadece kurumsal müşterilerine özel bir hizmet sunuyor. Çağrı merkezinden farklı olarak operasyon ve danışmanlık hizmetini kurumsal müşterilerine özel bir şekilde sunup bireysel emeklilik hizmeti ve hayat sigortaları kapsamında çalışmalar yapıyor.