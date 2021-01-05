AvivaSa iletişim, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri numarası

AvivaSA, Türkiye’nin önde gelen bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinden biri olarak 2007 yılından beri faaliyet gösteriyor. Bireysel emeklilik alanında müşterilerin en çok tercih ettiği şirketlerin başında gelen AvivaSA, “insanları belirsizlik korkusundan kurtarmak” hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bireysel emeklilik, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası gibi alanlarda yenilikçi çalışmalara imza atan AvivaSA, kişilere ve kurumlara özel çözümler sunar. Hizmet kalitesindeki özeni iletişim olanaklarıyla da geliştiren AvivaSA’nın fırsatlarla dolu dünyası hakkında detaylı bilgiye çağrı merkezi ve dijital işlemler aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İstediğiniz bütün iletişim bilgilerine bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte AvivaSA çağrı merkezi ve AvivaSA bireysel emeklilik iletişim bilgileri…
Bireysel emeklilik, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası gibi hizmetlere sahip AvivaSA’nın iletişim numaraları, merkez adres bilgileri, dijital işlem seçeneklerini bu yazıda bulabilirsiniz.
AvivaSA müşteri hizmetleri 0850 502 72 72 numarasıyla işlemlerinizi telefon aracılığıyla yapabilir, öneri, sorun ve taleplerinizi iletebilirsiniz.
Müşteri destek merkezine ulaşarak da şikayetlerinizi iletebilirsiniz.
AvivaSA müşteri destek merkezi için AvivaSA tel: 444 11 11
AvivaSA genel müdürlük iletişim bilgileri şöyledir:
AvivaSA satış ofisleri ve acente iletişim bilgilerine internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
AvivaSA satış ofisleri için TIKLAYINIZ!
AvivaSA müşteri destek merkezi ile iletişime geçerek destek almak istediğiniz konuları iletebilir ve çözüm önerileri için başvuruda bulunabilirsiniz.
AvivaSA iletişim formunu doldurarak sorun ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizle beraber mesajınızı girebilirsiniz.
AvivaSA iletişim formu için TIKLAYINIZ!
AvivaSA arabuluculuk formu ile AvivaSA’nın tarafı olduğu arabuluculuk süreçleri hakkında bilgi alabiliriniz.
arabuluculuk@avivasa.com.tr AvivaSA mail adresini kullanabilir ya da internet sitesindeki formu doldurabilirsiniz.
Arabuluculuk formu için TIKLAYINIZ!
AvivaSA bir yenilik yaparak sadece kurumsal müşterilerine özel bir hizmet sunuyor. Çağrı merkezinden farklı olarak operasyon ve danışmanlık hizmetini kurumsal müşterilerine özel bir şekilde sunup bireysel emeklilik hizmeti ve hayat sigortaları kapsamında çalışmalar yapıyor.
Kurumsal hizmet merkezinden yararlanabilmek için hafta içi 09.00-24.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında 0850 502 72 72 numaralı hattı arayabilirsiniz.
AvivaSA mobil uygulaması ile bireysel emeklilik ve hayat sigortasına dair bütün işlemlerinizi tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Her türlü BES ve hayat sigortası işlemlerinizi AvivaSA Mobil ile hızlı ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz.
AvivaSA mobil uygulamasını Google Play Store ve App Store üzerinden indirebilirsiniz.
AvivaSA web sitesine avivasa.com.tr adresi üzerinden giriş yapabilirsiniz. AvivaSA web adresiyle şu işlemleri yapabilirsiniz:
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