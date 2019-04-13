Avladıkları türünü bilmedikleri balıkları sergilediler

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de avlanmaya çıkan balıkçıların ağına, türü bilinmeyen 3 balık takıldı. Balıkçılar, daha önce Akdeniz'de hiç görmediklerini söyledikleri balıkları kent merkezine getirip sergiledi.

Sabah saatlerinde avlanmak için çıkan balıkçılar, yaklaşık 30 deniz mili açıkta döktükleri ağı toplarken türü bilinmeyen ve Akdeniz'de daha önce görülmediği öğrenilen 3 balık yakaladı. Atlas Okyanusu'nda yaşadığı ve Cebelitarık Boğazı'ndan Akdeniz'e girdiği düşünülen balıklar, kent merkezindeki balık pazarında sergilenmeye başladı.

'ŞEYTAN BALIĞI' DİYORUZ

Balıklara, 'Şeytan Balığı' ismini verdiklerini dile getiren Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Bu balık türünü ilk defa yakalıyoruz. Atlas Okyanusu'ndan Cebelitarık Boğazı kanalı ile Akdeniz'e geldiğini düşünüyoruz. Şekli, kafa yapısı ve kuyruğu itibari ile 'Şeytan Balığı' olarak adlandırdık ve biz de ilk kez gördük. Bu balık genelde okyanuslarda çıkar. 20-30 mil açıkta yani 50-60 kilometre açıkta yakalandı. Bu mesafe bile bu balık için bizce çok yakın bir mesafe. Buraya kadar gelmiş olmasına şaşırdık. Okyanusta bu tür balıklara rastlamak mümkün" dedi.

