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Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken Milli Parklar ekiplerine yakalandılar

18.01.2021 10:55 | Son Güncelleme:
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Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken Milli Parklar ekiplerine yakalandılar

Artvin’de yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen ve vurdukları yaban keçisinin etinden döner yapıp yerken yakalanan 2 kişiye toplam 33 bin 953 lira para cezası kesildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında Artvin merkeze bağlı Maden köyü sınırları içerisinde yaban keçisi ile yakalanan iki şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet etmekten idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

Artvin’de yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen ve vurdukları yaban keçisinin etinden döner yapıp yerken yakalanan 2 kişiye toplam 33 bin 953 lira para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında Artvin merkeze bağlı Maden köyü sınırları içerisinde yaban keçisi ile yakalanan iki şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet etmekten idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı. Şahıslara 6 bin 176 lira idari ve 27 bin 777 lira tazminat olmak üzere toplam 33 bin 953 lira ceza verilirken avladıkları yaban keçisine el konuldu. Vurdukları yaban keçisinin etinden döner yapıp yerken yakalanan şahıslar, döner çubuğu ve üzerinde bulunan etlere de el konuldu.

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken Milli Parklar ekiplerine yakalandılar

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