Avladıkları yaban keçisini yemek üzereyken yakalandılar (2)

ÖLDÜRDÜKLERİ YERDE PARÇALAMIŞLAR
A.G. ve S.S.'nin, yaban keçisini avladıkları yerde dersini yüzdükten sonra parçaladıkları ortaya çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ile jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada yaban keçisinin kafasını ve derisini buldu. İki kişiye, toplam 23 bin lira para cezası kesildi.
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