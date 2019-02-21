HABER

Avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 18:11 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Dağkonak köyü Taşbaşı mevkisinde, arkadaşlarıyla ava çıkan ve ayağının kayması sonucu uçurumdan yuvarlanan Hasan Duran (40), 22 saat süren operasyon sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.

Avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'ın Dağkonak köyü Taşbaşı mevkisinde, arkadaşlarıyla ava çıkan ve ayağının kayması sonucu uçurumdan yuvarlanan Hasan Duran (40), 22 saat süren operasyon sonucu düştüğü yerden kurtarıldı. Belinde zedelenmeler olduğu belirlenen Duran, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hasan Duran, dün sabah saatlerinde, 7 arkadaşıyla birlikte Dağkonak köyü Taşbaşı mevkisinde avlanmaya çıktı. Duran, av sırasında kayalıklarda ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşları, Duran'ı kurtarmak için müdahale etti; ancak başarılı olamayınca sağlık görevlileri ile jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen AFAD ekipleri, dün saat 17.00'de başlattıkları yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu Duran'a ulaşıp, yaralı olduğunu belirledi. Belinde zedelenme olduğu için sedyeyle taşınması gereken Duran, arazi şartları nedeniyle taşınamadı. Yine arazi şartları yüzünden helikopterle de alınması imkansız olunca ambulansın getirilmesi için iş makinesiyle yolun açılması gerekti. Havanın da kararması nedeniyle gece saatlerinde kurtarma çalışmaları durduruldu. AFAD ekipleri, Hasan Duran'ın yanından sabaha kadar ayrılmayıp, gerekli müdahalelerde bulundu. Sabah hava aydınlandıktan sonra İl Özel İdare'ye ait iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlatıldı. İş makinesiyle ambulansın ulaşabilmesi için yaklaşık 5 kilometre yol açıldı. Hasan Duran, bugün AFAD Adana il Müdürlüğü'nün özel ekibi ve UMKE görevlilerinin desteğiyle bulunduğu yerden alındı. Duran, yaklaşık 4 saat sedyeyle kurtarılabileceği noktaya taşındı. Araca bağlanan halatla Duran'ın bulunduğu sedye, saat 15.00 sıralarında yukarı çekildi. Yaklaşık 22 saat süren operasyonla kurtulan ve belinde zedelenme meydana gelen Hasan Duran, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

​FOTOĞRAFLI

Avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldıAvlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldıAvlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi
İmam ve eşi, ahırda ayakları bağlı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulunduİmam ve eşi, ahırda ayakları bağlı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu
Balkon demiri hırsızları yakalandı Balkon demiri hırsızları yakalandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ardeşen’de korkunç olay!

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.