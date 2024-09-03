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  4. Avlanmanı cezası belli oldu! Anadolu parsını avlamanın cezası 30 milyon TL

Avlanmanı cezası belli oldu! Anadolu parsını avlamanın cezası 30 milyon TL

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.09.2024 17:39
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DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 2024-2025 av döneminde avlanması yasak yabani hayvanların avlanmaları halinde ödenecek cezayı açıkladı. Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, memeliler, sürüngenler ve kuşlar olmak üzere 3 kategori yer alıyor. Avlanması yasak bu türlerin başında Anadolu parsı geliyor. Yasağı çiğnemeniz durumunda ise ödeyeceğiniz ceza, 30 milyon TL tutarında.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde 2024- 2025 av dönemi için Merkez Av Komisyonu tarafından 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, memeliler, sürüngenler ve kuşlar olmak üzere 3 kategori yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan nesli tehlike altındaki hayvanlara zarar verenler için DKMP Genel Müdürlüğü'nün 2024- 2025 yılı av dönemine yönelik, 'Yasak Avlanma ile Yaban Hayatında ve Ekosistemde Meydana Gelen Tahribat ve Eksilme Nedeniyle Hükmolunacak Tazminat Bedelleri' belirlendi.

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İLK KEZ 2020 YILINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Listede en yüksek tazminat bedeli, Anadolu parsının oldu. Bakanlık tarafından koruma altına alınan, Anadolu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen ancak 2020 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı için tazminat bedeli, 30 milyon TL olarak belirlendi. Koruma altında ve avlanması yasak olan Anadolu parsı ve listedeki diğer tüm koruma altındaki hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

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O MEMELİLERE ZARAR VERMENİN BEDELİ AÇIKLANDI

Listedeki diğer memeli türler ve tazminat bedelleri şöyle:

"Doğu yaban koyunu ve Anadolu yaban koyunu 6 milyon TL. Çizgili sırtlan 2,5 milyon TL. Yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi 650 bin TL. Karakulak ve vaşak 600 bin TL. Alageyik 500 bin TL. Kızıl geyik 400 bin TL. Yaban kedisi ve saz kedisi 200 bin TL. Kum ceylanı (Urfa ceylanı) ve Hatay dağ ceylanı 150 bin TL. Boz ayı 90 bin TL. Akdeniz foku 80 bin TL. Su samuru 70 bin TL. Kurt 40 bin TL. Karaca 30 bin TL. Alacasansar, oklu kirpi 25 bin TL. Sincaplar familyasındaki bütün türler 10 bin TL. Ada tavşanı 3 bin 500 TL. Yaban tavşanı, gelincik, kokarca, kaya sansarı, porsuk, kuyruk süren, rakun köpeği ve su maymunu 3 bin TL. Çakal, tilki, yaban domuzu 2 bin 500 TL. Bu listede yer almayan diğer memeli türler de 2'şer bin TL."
(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu parsı hayvan
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