HABER

Avlanması yasak olan kızıl geyik kaçak avcılarca vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, kaçak avlandıkları esnada av tüfeğiyle kızıl geyik vurdukları belirlenen 3 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, olay, merkez Odunpazarı ilçesi Yenisofça Mahallesinde yaşandı.

Eskişehir’de, kaçak avlandıkları esnada av tüfeğiyle kızıl geyik vurdukları belirlenen 3 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, olay, merkez Odunpazarı ilçesi Yenisofça Mahallesinde yaşandı. Dün saat 03.30 sıralarında ormanlık alan içerisinde kaçak avcılık yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bölge kontrol edildi. Yapılan kontrolde, H.D., A.T. ve Y.Y. isimli şahısların avlanması yasak olan 1 adet kızıl geyiği av tüfeği ile vurarak bölgeden kaçtıkları belirlendi. Şahıslar, kaçtıkları esnada suçüstü yakalandı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince, şüpheli şahıslar hakkında tanzim edilen tutanak ile birlikte 1 adet av tüfeği, 1 adet araç gerekli idari yaptırım uygulanmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı
Çeşme ve Dikili açıklarında 135 kaçak göçmen yakalandıÇeşme ve Dikili açıklarında 135 kaçak göçmen yakalandı
Baldızının 2 çocuğuna istismar sanığına beraatBaldızının 2 çocuğuna istismar sanığına beraat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.