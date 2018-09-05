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Avlu 2. yeni sezon 4. fragmanı: Azra ile Deniz karşı karşıya! (Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?)

DİZİ HABERLERİ  | 05.09.2018 22:13 | Son Güncelleme

Avlu 2. yeni sezon 4. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın paylaştığı Avlu yeni sezon fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Avlu 2. sezon fragmanında Deniz, hapishanede yaşadıklarını özetlerken yeni bir dünya yaratacaklarını söylüyor. Son sahnede ise Deniz ile Azra'nın karşı karşıya gelmesi dikkat çekiyor. Peki Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Avlu 2. sezon 4. fragmanı...

Avlu 2. yeni sezon 4. fragmanı: Azra ile Deniz karşı karşıya! (Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?)

Avlu 2. yeni sezon 4. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. 11 bölümlük ilk sezonu ile ekrana gelen Avlu'nun başrollerinde Başrollerinde başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı oynuyor. Avlu yeni sezon fragmanında Deniz'in hapishanede yaşadıkları anlatılırken yeni sezonda herşeyin değişeceğini ifade ediyor. Yeni sezon fragmanı son sahnesinde Deniz ile Azra'nın karşı karşıya geldiği sahne dikkatlerden kaçmadı. Peki Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Avlu 2. sezon 4. fragmanı ...

AVLU 2. YENİ SEZON 4. FRAGMANI

AVLU 2. YENİ SEZON 3. FRAGMANI

AVLU 2. YENİ SEZON FRAGMANI

Avlu yeni sezon fragmanında Deniz'in yaşadığı değişiklikler göz önüne getiriliyor. Sıradan biri iken bir anda Deniz'in hapishanedeki değişimi, Kudret'e kafa tutması, Deniz'in kızının Kudret tarafından öldürülmesi ile başlamıştı. Avlu yeni sezon fragmanında bir an, bir ömrü nasıl değiştirir ve bir kayıp, bir insanı nasıl değiştirir sorularıyla Avlu'da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı vurgulanıyor.

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AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu yeni sezonuna dair kesin bir tarih yok. Fragmanlarda sadece Eylül ayında olduğu söyleniyor. Avlu yeni sezon yayın tarihi belli olduğu zaman mynet.com olarak anında sizlerle paylaşacağız.

AVLU'DA HAPİSHANENİN YENİ MÜDÜRÜ KİM?

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu dün sezon finali olan 11. bölüm ile ekrana geldi. Dizinin final sahnesiyle 2. sezon için akıllarda birçok soru işareti kaldı. Cezaevi güvenliği Hüseyin'e Kudret'in adamlarının kullandığı otomobilin çarpması Hüseyin Turunç'un diziye veda edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Son olarak Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde rol alan Nergis Öztürk Avlu'ya katıldı. 38 yaşındaki Öztürk Avlu'nun cezaevi müdürü olarak rol alacak.

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