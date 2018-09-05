Avlu 2. yeni sezon 4. fragmanı: Azra ile Deniz karşı karşıya! (Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?)

Avlu 2. yeni sezon 4. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. 11 bölümlük ilk sezonu ile ekrana gelen Avlu'nun başrollerinde Başrollerinde başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı oynuyor. Avlu yeni sezon fragmanında Deniz'in hapishanede yaşadıkları anlatılırken yeni sezonda herşeyin değişeceğini ifade ediyor. Yeni sezon fragmanı son sahnesinde Deniz ile Azra'nın karşı karşıya geldiği sahne dikkatlerden kaçmadı. Peki Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Avlu 2. sezon 4. fragmanı ...

AVLU 2. YENİ SEZON 4. FRAGMANI

AVLU 2. YENİ SEZON 3. FRAGMANI

AVLU 2. YENİ SEZON FRAGMANI

Avlu yeni sezon fragmanında Deniz'in yaşadığı değişiklikler göz önüne getiriliyor. Sıradan biri iken bir anda Deniz'in hapishanedeki değişimi, Kudret'e kafa tutması, Deniz'in kızının Kudret tarafından öldürülmesi ile başlamıştı. Avlu yeni sezon fragmanında bir an, bir ömrü nasıl değiştirir ve bir kayıp, bir insanı nasıl değiştirir sorularıyla Avlu'da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı vurgulanıyor.

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?