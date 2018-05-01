Avlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz sonunda kızıyla buluşuyor! (Avlu son bölüm izle)

Avlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından paylaşıldı. Kadrosunda Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi deneyimli oyuncuları barındıran, Wentworth adlı dizinin uyarlaması Avlu büyük ilgi toplamaya devam ediyor. Avlu son bölümde Kudret, Deniz'i banyoda yakalatmış ve ona meydan dayağı attırmıştı. Yeni bölümde Deniz, Azra ile birlik olup Kudret'ten intikamını aldıktan sonra kızı Ecem ile sonunda görüşebilecek. Avlu yeni bölüm fragmanında İşte Avlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı...

AVLU 6. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Avlu yeni bölüm fragmanında Deniz, Kudret'ten intikamını aldıktan sonra bir dileğini daha yerine getiriyor. Uzun zamandır kızı ile görüşemeyen, bir zaman Kudret tarafından oyuna getirilerek engellenen görüşme sonunda gerçekleşiyor. Kudret'e bir darbe de kocasından geliyor. Kocası, boşanma kağıtlarını imzalaması için Kudret'e görüşme sırasında sunuyor. İşte anne-kızın duygusal anlarının yer aldığı Avlu yeni bölüm 2. fragmanı...

AVLU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Avlu yeni bölüm fragmanında Deniz, heryeri sarılı, yüzü gözü şiş biçimde revirde buluyor. Hapishane müdürüne isim vermeyen Deniz, Azra'yı Kudret'e karşı uyarıyor. Ve ikisi işbirliği yaparak Kudret'i sıkıştırıyorlar. Deniz, Kudret'ten intikamını alıyor.