Avlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz sonunda kızıyla buluşuyor! (Avlu son bölüm izle)

Avlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından paylaşıldı. Kadrosunda Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi deneyimli oyuncuları barındıran, Wentworth adlı dizinin uyarlaması Avlu büyük ilgi toplamaya devam ediyor. Avlu son bölümde Kudret, Deniz'i banyoda yakalatmış ve ona meydan dayağı attırmıştı. Yeni bölümde Deniz, Azra ile birlik olup Kudret'ten intikamını aldıktan sonra kızı Ecem ile sonunda görüşebilecek. Avlu yeni bölüm fragmanında İşte Avlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı...
Avlu yeni bölüm fragmanında Deniz, Kudret'ten intikamını aldıktan sonra bir dileğini daha yerine getiriyor. Uzun zamandır kızı ile görüşemeyen, bir zaman Kudret tarafından oyuna getirilerek engellenen görüşme sonunda gerçekleşiyor. Kudret'e bir darbe de kocasından geliyor. Kocası, boşanma kağıtlarını imzalaması için Kudret'e görüşme sırasında sunuyor. İşte anne-kızın duygusal anlarının yer aldığı Avlu yeni bölüm 2. fragmanı...
Avlu yeni bölüm fragmanında Deniz, heryeri sarılı, yüzü gözü şiş biçimde revirde buluyor. Hapishane müdürüne isim vermeyen Deniz, Azra'yı Kudret'e karşı uyarıyor. Ve ikisi işbirliği yaparak Kudret'i sıkıştırıyorlar. Deniz, Kudret'ten intikamını alıyor.
Avlu 5. son bölümü, dün akşam Star TV'de yine heyecanla izlendi. Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başrolünde oynadığı Avlu son bölümde Deniz'in dengeleri değiştirme çabaları işe yaramadı. Başarılı oyunculukları ile göz dolduran Avlu son bölümde Deniz, Kudret'e tavsiye şeklinde bir konuşma yapar. Amacı Azra'nın hücreden çıktıktan sonra Kudret'in yapacağım dediği şeyleri önlemektir. Kudret, Deniz'in kendisi ile bu şekilde konuşmasını kabullenemez. Ve onu banyoda kendi safında yer alanlara sıkıştırır. Deniz yediği meydan dayağı sonrasında kanlar içinde yerde kalır.
Avlu son bölümde; odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret’e olan öfkesinden deliye döner. Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir. Melis, Nihal’in cinayetini kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırken Murat, Deniz’in masumiyetine inanmaya hazır gibidir ama bazı şartları vardır.
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