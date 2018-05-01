MAGAZİN

Avlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz sonunda kızıyla buluşuyor! (Avlu son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 01.05.2018 21:55 | Son Güncelleme

Avlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'de perşembe günleri ekrana gelen Avlu ilgi çekmeye ve sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin başrolünde oynadığı Avlu yeni bölüm fragmanında Deniz, kızı Ecem ile sonunda görüşebiliyor. Avlu son bölümde Kudret, Deniz'i çok kötü bir şekilde dövdürmüştü. Yeni bölümde Deniz hem intikamını alıyor hem de kızıyla hasret gideriyor. İşte Avlu yeni bölüm 2. fragmanı...

Avlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz sonunda kızıyla buluşuyor! (Avlu son bölüm izle)

Avlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından paylaşıldı. Kadrosunda Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi deneyimli oyuncuları barındıran, Wentworth adlı dizinin uyarlaması Avlu büyük ilgi toplamaya devam ediyor. Avlu son bölümde Kudret, Deniz'i banyoda yakalatmış ve ona meydan dayağı attırmıştı. Yeni bölümde Deniz, Azra ile birlik olup Kudret'ten intikamını aldıktan sonra kızı Ecem ile sonunda görüşebilecek. Avlu yeni bölüm fragmanında İşte Avlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı...

AVLU 6. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Avlu yeni bölüm fragmanında Deniz, Kudret'ten intikamını aldıktan sonra bir dileğini daha yerine getiriyor. Uzun zamandır kızı ile görüşemeyen, bir zaman Kudret tarafından oyuna getirilerek engellenen görüşme sonunda gerçekleşiyor. Kudret'e bir darbe de kocasından geliyor. Kocası, boşanma kağıtlarını imzalaması için Kudret'e görüşme sırasında sunuyor. İşte anne-kızın duygusal anlarının yer aldığı Avlu yeni bölüm 2. fragmanı...

AVLU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Avlu yeni bölüm fragmanında Deniz, heryeri sarılı, yüzü gözü şiş biçimde revirde buluyor. Hapishane müdürüne isim vermeyen Deniz, Azra'yı Kudret'e karşı uyarıyor. Ve ikisi işbirliği yaparak Kudret'i sıkıştırıyorlar. Deniz, Kudret'ten intikamını alıyor.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avlu 5. son bölümü, dün akşam Star TV'de yine heyecanla izlendi. Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başrolünde oynadığı Avlu son bölümde Deniz'in dengeleri değiştirme çabaları işe yaramadı. Başarılı oyunculukları ile göz dolduran Avlu son bölümde Deniz, Kudret'e tavsiye şeklinde bir konuşma yapar. Amacı Azra'nın hücreden çıktıktan sonra Kudret'in yapacağım dediği şeyleri önlemektir. Kudret, Deniz'in kendisi ile bu şekilde konuşmasını kabullenemez. Ve onu banyoda kendi safında yer alanlara sıkıştırır. Deniz yediği meydan dayağı sonrasında kanlar içinde yerde kalır.

Avlu son bölümde; odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret’e olan öfkesinden deliye döner. Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir. Melis, Nihal’in cinayetini kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırken Murat, Deniz’in masumiyetine inanmaya hazır gibidir ama bazı şartları vardır.

Avlu son bölüm tek parça izle

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia!Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia!
Gül gitti, Arınç döndü! Gül gitti, Arınç döndü!
Deprem uzmanlarından korkutan uyarıDeprem uzmanlarından korkutan uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avlu avlu yeni bölüm fragmanı avlu 6 bölüm 2. fragmanı avlu yeni bölüm star tv

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na derbi itirazı!

Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na derbi itirazı!

Alişan ile Buse Varol dini nikâh kıydı! Hoca çok tanıdık

Alişan ile Buse Varol dini nikâh kıydı! Hoca çok tanıdık

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

İlginizi Çekebilir

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Ece Seçkin sevilen dizide!

Ece Seçkin sevilen dizide!

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin 48. yeni bölüm fragmanı: Adem harekete geçiyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 48. yeni bölüm fragmanı: Adem harekete geçiyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

'Fatih yeniden çekilir mi?'

'Fatih yeniden çekilir mi?'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm izle: Fikret öldü, Hızır namlunun ucunda!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm izle: Fikret öldü, Hızır namlunun ucunda!

Servet dizisi final bölüm fragmanı! Servet dizisi neden bitti?

Servet dizisi final bölüm fragmanı! Servet dizisi neden bitti?

Söz 44. son bölüm izle: Agah kurtuldu mu? (Söz 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 44. son bölüm izle: Agah kurtuldu mu? (Söz 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 28. son bölüm izle: Masal bitti mi? (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 28. son bölüm izle: Masal bitti mi? (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.