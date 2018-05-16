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Avlu 8. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz, Ecem'i koruyabilecek mi? (Avlu son bölümü izle)

DİZİ HABERLERİ  | 16.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

Avlu 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV dizisi Avlu'da başrollerde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse yer alıyor. Adaleti kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini ve oradaki durumunu konu alan Avlu'da işler karışıyor. Ecem'in silahı çekenin kendisi olduğu itirafı sonrasında hapise girdi. Deniz ise kızını korumak için herkese gözdağı verdi. Fakat Deniz, Ecem'i koruyabilecek mi? İşte Avlu 8. yeni bölüm 2. fragmanı...

Avlu 8. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz, Ecem'i koruyabilecek mi? (Avlu son bölümü izle)

Avlu 8. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin yer aldığı Avlu dizisi, Avustralya yapımı Wentworth adlı diziden uyarlanıyor. Avlu, adaleti kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini ve oradaki durumunu konu ediyor. Avlu son bölümde Ecem, silahı çekenin kendisi olduğu itirafı sonrasında hapse giriyor. Deniz'e ise hapishanede Ecem'i korumak için büyük yük düşüyor. Kudret ise oğlu Alp'in dışarıda iken yapamadığını hapiste yaptırmak için bir başkasını görevlendiriyor. Deniz, Ecem'i bu tehlikelerden koruyabilecek mi? İşte Avlu 8. yeni bölüm 2. fragmanı

AVLU 8. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Savcının babasıyla ilgili dosyayı ele almasının ardından Ecem de cezaevine girmiştir. Deniz artık ne yapacağını şaşırmış haldedir. Kızını koruma iç güdüsü, Deniz’i olduğundan tamamen farklı birine dönüştürür. Bir yandan şimdiye kadar gördüğümüzden çok daha sert davranmaya başlar diğer yandan da herkese şüpheyle yaklaşır. Özellikle de Ecem’le birlikte içeri giren mahkum Merve’ye...

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ecem’in tanık olduğu olay başını büyük belaya sokmuş, Alp’i bambaşka birine dönüştürmüştür. Ecem onunla nasıl başa çıkacağını bilememektedir. Üstelik başa çıkması gereken tek kişi Alp de değildir... Kudret, gözünü karartmış bir halde etrafına dehşet saçmaya başlayıp tüm gözleri tekrar üstüne toplamıştır. Cezaevinde ise tatlı bir anneler günü telaşı devam eder…

Avlu son bölüm izle https://www.startv.com.tr/dizi/avlu/bolumler/7-bolum


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