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Avlu'da Demet Evgar'dan Ahmet Kaya sürprizi

DİZİ HABERLERİ  | 07.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Star TV'de Perşembe günü 2. bölümüyle ekrana gelen Avlu dizisinde cezaevine giren bir kadını canlandıran Demet Evgar'ın, Ahmet Kaya'nın sevilen şarkısı 'Şafak türküsü'nü söylediği sahne büyük beğeni aldı.

Avlu'da Demet Evgar'dan Ahmet Kaya sürprizi

Masum bir kadının cezaevinde nasıl canavara dönüştüğünü konu alan Avlu dizisi izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Başrolünde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Rüçhan Çalışkur ve Deniz Barut gibi usta isimlerin olduğu dizi bu hafta ikinci bölümüyle ekrana geldi.

Demet Evgar'ın dizide canlandırdığı 'Deniz' karakteri, kocasıyla yaşadığı kavga sonrası kızının silahla babasını yaralamasıyla suçu üstlenmiş ve cezaevine gönderilmişti. Çok konuşulan yeni bölümde ise, Deniz cezaevi müdür Nihal'i öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Cinayet sonrası kızıyla ilk kez karşı karşıya gelecek olan Deniz, kötü bir sürprizle karşılaşarak Kudret'in oyununa gelerek, kızıyla görüşememişti. Bu sahnede Demet Evgar'ın Ahmet Kaya'nın 'Şafak Türküsü'nü seslendirmesi, izleyenlerin tüylerini diken diken ederken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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