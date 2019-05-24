Avlu'da Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Hapishanedeki kadınların hikayesinin anlatıldığı Avlu dizisinde, Nevin Yıldırım'ın ifadesine gönderme yapıldı. Dizide tecavüzcüsünü öldüren kadın, savcıya ifade verirken "Ölmemek için öldürdüm" dedi. Avlu'daki o anlar sosyal medyada olay oldu. Kadınların kendilerini savunmak için başlarına gelenleri anlattıkları sahneler sosyal medyada defalarca paylaşıldı ve Avlu ekibine teşekkür edildi.

Başrollerinde Demet Evgar ve Ceren Moray'ın oynadığı Avlu dizisi sosyal medyayı salladı. Star TV ekranların sevilen dizisi Avlu'nun son bölümünde "Ölmemek için öldürdüm" diyerek kendisine tecavüz eden akrabasını öldüren Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezasının onanmasına gönderme yapıldı.

"YİNE TECAVÜZ EDECEĞİNİ BİLİYORDUM"

Nevin Yıldırım, tecavüzcüsünü öldürdüğü geceyi ifadesinde şu sözlerle anlatmıştı. "Olay gecesi köyde düğün vardı. Nurettin arayıp geleceğini söyledi. 'Gelme' dedim ama dinlemedi. Eve çıkmayacağını söyleyip benim aşağı inmemi istedi. Kabul etmedim, 'Çocuğum uyuyor inemem' dedim ve gitmesi için yalvardım. Gitmedi ve eve tırmanmaya başladı. Yine bana tecavüz edeceğini biliyordum. Eve girip tüfeği aldım ve ateş ettim. Bu sırada tabancasını çıkardı ve damdan düştü. Çok ağır küfürler etmeye başladı ve beni sağlam kışkırttı. Beni vuracağını da düşünerek birkaç el daha ateş ettim. Yanına gittiğimde ölmüştü. O güne kadar bana yaptıkları aklıma geldi ve şuurumu kaybettim. Kafasını kesip köy meydanına atmış ve eve gelip kapının önünde oturmuşum. Henüz 6 yaşında olan kızım yanıma gelince kanlı ellerimi gördü ve 'Anne ellerine ne oldu' dedi. O anda aklım başıma gelmeye başladı."



