MAGAZİN

Avlu'da Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

DİZİ HABERLERİ  | 24.05.2019 09:53 | Son Güncelleme

Cezaevindeki kadınların hayat hikayelerinin anlatıldığı Avlu dizisinde, tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezasının onanmasına gönderme yapıldı.

Başrollerinde Demet Evgar ve Ceren Moray'ın oynadığı Avlu dizisi sosyal medyayı salladı. Star TV ekranların sevilen dizisi Avlu'nun son bölümünde "Ölmemek için öldürdüm" diyerek kendisine tecavüz eden akrabasını öldüren Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezasının onanmasına gönderme yapıldı.

TECAVÜZCÜSÜNÜ ÖLDÜRÜP, BAŞINI KESMİŞTİ

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılandığı davada yine ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Yıldırım, olay sonrası verdiği ifadede "Beni vuracağını düşündüm birkaç el ateş ettim" diyerek kendisini savunmuştu.

"ÖLMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Hapishanedeki kadınların hikayesinin anlatıldığı Avlu dizisinde, Nevin Yıldırım'ın ifadesine gönderme yapıldı. Dizide tecavüzcüsünü öldüren kadın, savcıya ifade verirken "Ölmemek için öldürdüm" dedi. Avlu'daki o anlar sosyal medyada olay oldu. Kadınların kendilerini savunmak için başlarına gelenleri anlattıkları sahneler sosyal medyada defalarca paylaşıldı ve Avlu ekibine teşekkür edildi.

"YİNE TECAVÜZ EDECEĞİNİ BİLİYORDUM"

Nevin Yıldırım, tecavüzcüsünü öldürdüğü geceyi ifadesinde şu sözlerle anlatmıştı. "Olay gecesi köyde düğün vardı. Nurettin arayıp geleceğini söyledi. 'Gelme' dedim ama dinlemedi. Eve çıkmayacağını söyleyip benim aşağı inmemi istedi. Kabul etmedim, 'Çocuğum uyuyor inemem' dedim ve gitmesi için yalvardım. Gitmedi ve eve tırmanmaya başladı. Yine bana tecavüz edeceğini biliyordum. Eve girip tüfeği aldım ve ateş ettim. Bu sırada tabancasını çıkardı ve damdan düştü. Çok ağır küfürler etmeye başladı ve beni sağlam kışkırttı. Beni vuracağını da düşünerek birkaç el daha ateş ettim. Yanına gittiğimde ölmüştü. O güne kadar bana yaptıkları aklıma geldi ve şuurumu kaybettim. Kafasını kesip köy meydanına atmış ve eve gelip kapının önünde oturmuşum. Henüz 6 yaşında olan kızım yanıma gelince kanlı ellerimi gördü ve 'Anne ellerine ne oldu' dedi. O anda aklım başıma gelmeye başladı."


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Afili Aşk dizisinin yıldızlarından boks şov! Afili Aşk dizisinin yıldızlarından boks şov!
Yaz aylarına damga vuracak! Yayın tarihi açıklandıYaz aylarına damga vuracak! Yayın tarihi açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avlu Avlu'da Nevin Yıldırım kadına şiddet

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbullu Gelin'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

İstanbullu Gelin'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afili Aşk dizisinin yıldızlarından boks şov! Afili Aşk 1. bölümden ön izleme yayınlandı!

Afili Aşk dizisinin yıldızlarından boks şov!

Benim Tatlı Yalanım ne zaman başlıyor? Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun dizisinden ilk fragman

Yaz aylarına damga vuracak! Yayın tarihi açıklandı

Çarpışma'da Cansız'dan korkunç saldırı! Zeynep öldü mü? Çarpışma 23. son bölüm izle!

Çarpışma'da şok final! O isim ölüyor mu?

Bizim Hikaye dizisi nasıl bitti? Finalde neler oldu? Bizim Hikaye final bölümü izle!

Bizim Hikaye sürprizlerle dolu finalle veda etti!

Çukur'un yıldızları, kanser tedavisi gören çocukları ziyaret etti

Çukur'un yıldızlarından anlamlı ziyaret

Tarkan'ın favori belgesel dizisi: Sıra Dışı Bir Kaya

Netflix'teki favorisini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.