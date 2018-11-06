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Avlu'dan ayrılan Şeyla Halis'in yeni dizisi belli oldu! İşte Vurgun dizisinin oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 06.11.2018 22:14 | Son Güncelleme

Avlu dizisinden ayrılan Şeyla Halis'in yeni dizisi belli oldu. Avlu'da Şeyla Halis'in canlandırdığı Jale karakteri sürpriz bir şekilde ölmüştü.

Avlu'dan ayrılan Şeyla Halis'in yeni dizisi belli oldu! İşte Vurgun dizisinin oyuncu kadrosu

Avlu dizisindeki Jale karakteriyle dikkat çeken Şeyla Halis, TRT 1'de başlayacak olan Vuslat dizisine katıldı.

Yapımcılığını A23 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı ve başrollerinde Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Baran Bölükbaşı, Erdem Akakçe, Osman Alkaş, Sennur Nogaylar, Gamze Süner Atay, Murat Karasu, Canan Mutluer ve Özcan Varaylı'nın yer aldığı diziye son olarak Avlu'da rol alan Şeyla Halis, Sevim Dilbaz karakteriyle dahil oldu.

ŞEYLA HALİS KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şeyla Halis, 13 Ocak 1977 tarihinde doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Piyano Bölümü'nden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamladı. Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık gibi çeşitli tiyatro topluluklarında görev yaptı. 1999 yılından itibaren kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Sanatçı ayrıca, çeşitli reklam filmlerinde ve televizyon programlarında oyunculuk ve sunuculuk yaptı. Bekir Çiçekdemir ile evlendi. Tiyatrodan sinemaya, diziden reklam filmine pek çok farklı projede rol alan Şeyla Halis, Cennet Mahallesi dizisindeki Menekşe rolüyle ismini geniş kitlelere duyurdu.

ŞEYLA

Şeyla Halis, yer aldığı projeler kadar verdiği kilolarla da adından söz ettirdi. Şeyla Halis başarısının sırrını, “Ölüm orucuna yapmadım. Kilo verdikçe kendimi ödüllendirdim. Her istediğimi doğru zaman ve miktarda yedim. Orta Şeyla Halis, Avlu dizisinin kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu. Verdiği kilolarla dikkat çeken Şeyla Halis, alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden cezaevine düşen Jale karakterine hayat veriyor.

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