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Avlu dizisi son bölümde Deniz'e Alp'ten büyük tuzak! 'Seni Ecem'e kavuşturacağım'

DİZİ HABERLERİ  | 05.10.2018 01:55 | Son Güncelleme

Avlu dizisi 4 Ekim Perşembe ekrana gelen 14. son bölümüyle nefesleri kesti. Avlu dizisi yeni bölümde, Kudret'in oğlu Alp kendisini öldürtmek isteyen Deniz'den intikam almak için plan yaptı. Cezaevinde Deniz'i yakalayan Kudret'in elemanları, Alp'in görüntülü konuşmasını izlettiler. 'Seni Ecem'e kavuşturacağım' diyerek Deniz'i öldürtmek isteyen Alp'in planı suya düştü. Deniz kendisini yakalayanlardan kurtulmayı başardı. İşte Avlu dizisi son bölümde yaşananlar...

Avlu dizisi son bölümde Deniz'e Alp'ten büyük tuzak! 'Seni Ecem'e kavuşturacağım'

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece'nin başrollerde oynadığı Avlu 14. son bölüm Star TV'de ekrana geldi. Avlu dizisinde Kudret'in oğlu Alp, Deniz'den intikam almak için plan yaptı. Kızı Ecem'in ölümünden sorumlu olan Alp'ten intikam almak isteyen Deniz, onu öldürtmek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Cezaevine yeni giren mahkumlar Deniz'i pusuya düşürdü ve rehin aldı. O sırada ise Alp'ın görüntülü konuşmasını Deniz'e izlettiler. Alp 'Seni Ecem'e kavuşturacağım. Onu benim için öp' dedi. Deniz ise tutulduğu yerden çıktı ve kendisine tuzak kuran mahkumlarla avluda göz göze geldi. Avlu 42. bölümde ise Deniz'in karşı hamlesinin ne olacağı ortaya çıkacak.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yayınlanan son bölümde, yeni müdür Zerrin ne kadar uğraşsada cezaevinde kontrolü tam olarak sağlayamadı.

Avlu’da Zerrin’in verdiği ceza herkesi isyan ettirdi. Bu sırada Zerrin’in odasına giren Deniz yakalanmaktan son anda kurtuldu. Mahkumlar istediklerini aldı ancak Zerrin deliye döndü. Zerrin cezevindeki isyanı sert tedbirlerle bastırdı.

Kudret ise Alp'tan kaçırdığı paraları cezaevinde yeniden itibar kazanmak için mahkumlara dağıttı. Alp’in adamı olan Vecdi, Kudret’i arayarak oğlunun kendisini görmeye geleceğini söyler. Kudret sevinçten havalara uçar. O sırada odada bunu duyan Naciye Deniz’e, Alp’in Kudret’i görmeye geleceğini bildiren bir pusulayı gizlice verir.

Zerrin müdürün herkesi şoke eden cezasına karşılık cezaevinde isyan çıkmıştır. Bu isyandan sonra Zerrin, hamlelerine sertliğini arttırarak devam edecektir. Taraflar iyice gerilmiş ve herkes gerçek rengini belli etmeye başlamıştır. Bu sırada Oktay’ın aleyhinde yazılacak olan rapor gerginliği git gide büyümektedir. Tüm bunlar olurken Deniz, Alp’ten öcünü almak için kurguladığı planı işletmekte başarılı olabilecek midir?

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