Avlu dizisi son bölümde Deniz'e Alp'ten büyük tuzak! 'Seni Ecem'e kavuşturacağım'

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece'nin başrollerde oynadığı Avlu 14. son bölüm Star TV'de ekrana geldi. Avlu dizisinde Kudret'in oğlu Alp, Deniz'den intikam almak için plan yaptı. Kızı Ecem'in ölümünden sorumlu olan Alp'ten intikam almak isteyen Deniz, onu öldürtmek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Cezaevine yeni giren mahkumlar Deniz'i pusuya düşürdü ve rehin aldı. O sırada ise Alp'ın görüntülü konuşmasını Deniz'e izlettiler. Alp 'Seni Ecem'e kavuşturacağım. Onu benim için öp' dedi. Deniz ise tutulduğu yerden çıktı ve kendisine tuzak kuran mahkumlarla avluda göz göze geldi. Avlu 42. bölümde ise Deniz'in karşı hamlesinin ne olacağı ortaya çıkacak.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan son bölümde, yeni müdür Zerrin ne kadar uğraşsada cezaevinde kontrolü tam olarak sağlayamadı.

Avlu’da Zerrin’in verdiği ceza herkesi isyan ettirdi. Bu sırada Zerrin’in odasına giren Deniz yakalanmaktan son anda kurtuldu. Mahkumlar istediklerini aldı ancak Zerrin deliye döndü. Zerrin cezevindeki isyanı sert tedbirlerle bastırdı.