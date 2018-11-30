Avlu dizisinde Kudret'in oğlu Alp öldü mü? Deniz Alp'i böyle vurdu! Avlu 22. son bölüm izle!

Avlu 22. son bölümüyle 29 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Nergis Öztürk'ün başrollerde oynadığı Avlu'nun son bölümüne Deniz'in kızının intikamını alması damga vurdu.
Avlu son bölümdei hapishaneden kaçan Deniz sonunda kızının intikamını aldı. Deniz Alp'i evinde yakaladı. Alp kendisini vurmaması için Deniz'e yalvardı. Alp annesinin kendisine bunları yaptırdığını söyledi. Alp'in yalvarmaları ise Deniz'i durduramadı. Kızıyla hatıraları canlanan Deniz sinir krizi geçirdi ve Alp'i tek kurşunla vurarak öldürdü. Dizide Alp karakterini canlandıran Denizca Aktaş da Avlu'ya 22. bölümde veda etti.
Avlu'nun 23. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
AVLU 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bir tarafta sevdiği adamı, Sinan’ı kaybetmiş Azra... Diğer tarafta oğlunu, Alp’i kaybetmiş Kudret... Bu iki kadının da yüreğine düşen kor avluyu adeta bir ateş hattına dönüşmüştür. İçeride herkes büyük bombanın nerede ve ne zaman patlayacağını merak etmektedir. Cezaevi koridorlarında Deniz beklenirken, bambaşka bir kadın ayak sesleri duyulacaktır.
AVLU DİZİSİNİN ALP'İ DENİZCAN AKTAŞ KİMDİR?
Denizcan Aktaş 16 Ekim 1992 tarihinde İzmir'de doğmuştur. 1.83 boyunda olan yetenekli oyuncu Konservatuvar mezunudur. 2014 senesi Best Model finalistlerinden birisidir. İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar adlı projede yer almıştır. Sonrasında, rol aldığı Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile televizyon izleyicilerine kendisini tanıtmış ve beğeni kazanmıştır. Yakışıklı oyuncu son olarak Star Tv'nin sezona iddialı bir giriş yapan dizisi Avlu'da Kudret'in oğlu Alp karakterini canlandırmaktadır.
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