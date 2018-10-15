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Avlu dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

DİZİ HABERLERİ  | 15.10.2018 19:50 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'da sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray'ın başrollerde oynadığı Avlu'nun iki hafta sonra ekrana gelecek olan 17. bölümünde önemli bir karakter veda edecek.

Avlu dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Star TV'nin Limon Film imzalı iddialı dizisi "Avlu", ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray ve Nergis Öztürk gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çeken dizinin Hülya Gezer ve Şafak Bal'ın imza attığı başarılı rejisi de beğeni topluyor.

Yüksel Aksu'nun ise genel yönetmenliğini yaptığı "Avlu"nun yeni sezonunda her hafta tempo biraz daha yükseliyor.

Yeni mahkumların da katıldığı dizinin 17. bölümünde bir ayrılık yaşanacak. Projenin kilit kadın karakterlerinden Jale'ye hayat veren Şeyla Halis diziye veda edecek.

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