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Avlu'nun Azra'sı Ceren Moray nasıl aşık olduğunu anlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 09:49 | Son Güncelleme

Avlu dizisiyle setlere dönen Ceren Moray, eşi ile tanışma hikayesini Instyle dergisine verdiği röportajda anlattı...

Star TV kanalının Avlu dizisinin hanım ağası Azra Kaya'yı canlandıran Ceren Moray rolüyle yine gündemde. Moray eşiyle olan ilişkisini anlattı

"O gün aşık oldum ben..."

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Ceren Moray geçtiğimiz yıl eylül ayından Fransız sevgilisi Nico Burn ile Bodrum'da nikah masasına oturdu.
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Avlu dizisiyle setlere dönen Moray, eşi ile tanışma hikayesini Instyle dergisine verdiği röportajda anlattı...
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"Bercelona’da tanıştık. Turist olarak geldiğimiz bu şehirde geçirecek kısa bir zamanı kalmıştı ikimizin de. İstanbul’a geri döndüğümde bavullarımı havalimanında bırakmış olduğumu eve gelip de telefonla bu bana bildirildiğinde anladım, o derece akıl yitimi yani..."
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"Daha o gün aradı Nico, İstanbul’a geleceğini söyledi. Çok gerildim. O büyünün bozulmasını istemiyordum çünkü…"
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"Geldiğinde her ikimiz de nasıl davranacağımızı bilmiyorduk. Aradan birkaç saat geçti belki ‘Bu kızın peşinden gitmeseydim hayatım nasıl olurdu diye düşünmek benim için çok yorucu’ dedi."
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"O gün aşık oldum ben de ona zaten. Sonrasında uzun ve maddi-manevi zorlayıcı bir seyahatler zinciri başladı ikimiz içinde. Arkasından da evlendik."
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