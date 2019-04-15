MAGAZİN

Avlu'nun kilit ismi diziden ayrılıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 15.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Star TV'de ikinci sezonunu geçiren Avlu'dan ayrılık haberleri gelmeye devam ederken, son olarak sevilen bir ismin de diziden apar topar ayrılacağı öğrenildi.

Avlu'nun kilit ismi diziden ayrılıyor!

Sezon finaline sayılı bölümler kala Avlu dizisinin kadrosunda değişiklikler yapılmaya devam ediyor. 19 Eylül 2019 günü yeni sezona bomba gibi girmek isteyen yapımcılar, oyuncuları revize ederek farklı bir heyecan arayışı içine girdi. Son olarak ise önümüzdeki bölümlerde diziden sevilen bir gardiyanın daha ayrılacağı öğrenildi.

avluda-yaprak-dokumu-devam-ediy-cgbx

Geçtiğimiz haftalarda, başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin bulunduğu dizinin sevilen gardiyanlarından olan Murat karakterine hayat veren Kenan Ece'nin 39. bölümle diziden ayrılacağı öğrenilmişti. Dizide İpek karakterine hayat veren Nurhak Mine Söz de, oyuncular listesinden silinmişti.

avluda-yaprak-dokumu-devam-ediy-RIMe

avluda-yaprak-dokumu-devam-ediy-thxk

Son olarak, dizide canlandırdığı Özlem karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Onuryay Evrentan'ın kadrodan ayrılacağı öğrenildi. Senaryo gereği Özlem başka hapishaneye atanacak. Ayrıca ünlü ismin 40. bölümden sonra dizide olmayacağı söylentiler arasında yer aldı. (Medyatava)

avluda-yaprak-dokumu-devam-ediy-thxk

PARTNERSiz bir de makyajlı halini görün!Siz bir de makyajlı halini görün!
Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardıZalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı
Nöbet dizisinde Barış Binbaşı şoku!Nöbet dizisinde Barış Binbaşı şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avlu dizi ayrılık

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yasak Elma'da Zeynep'i şoke eden teklif!

Yasak Elma'da Zeynep'i şoke eden teklif!

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Nöbet dizisinde Barış Binbaşı'ya ne olacak? Nöbet 7. yeni bölüm fragmanı izle!

Nöbet dizisinde Barış Binbaşı şoku!

Bizim Hikaye'de Çiçek'e ne oldu? Filiz'i yıkan haber! Bizim Hikaye 66. yeni bölüm fragmanı izle

Bizim Hikaye'de Filiz'i yıkan haber!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Haşmet'e şok operasyon! EDHO 133. yeni bölüm fragmanı izle!

EDHO'da Hızır ve Haşmet'e şok operasyon!

Çukur'da Timsah kimi vurdu? Cumali'ye ne oldu? Çukur 61. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur'da Timsah kimi vurdu? Yamaç'a büyük şok

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ankara sorusu!

Ankara sorusunun yanıtı herkesi şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.