Avlu'nun kilit ismi diziden ayrılıyor!

Sezon finaline sayılı bölümler kala Avlu dizisinin kadrosunda değişiklikler yapılmaya devam ediyor. 19 Eylül 2019 günü yeni sezona bomba gibi girmek isteyen yapımcılar, oyuncuları revize ederek farklı bir heyecan arayışı içine girdi. Son olarak ise önümüzdeki bölümlerde diziden sevilen bir gardiyanın daha ayrılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda, başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin bulunduğu dizinin sevilen gardiyanlarından olan Murat karakterine hayat veren Kenan Ece'nin 39. bölümle diziden ayrılacağı öğrenilmişti. Dizide İpek karakterine hayat veren Nurhak Mine Söz de, oyuncular listesinden silinmişti.

Son olarak, dizide canlandırdığı Özlem karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Onuryay Evrentan'ın kadrodan ayrılacağı öğrenildi. Senaryo gereği Özlem başka hapishaneye atanacak. Ayrıca ünlü ismin 40. bölümden sonra dizide olmayacağı söylentiler arasında yer aldı. (Medyatava)





