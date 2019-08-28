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Avlu'nun Kudret'i Nursel Köse'nin yeni işi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 28.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda Star TV ekranlarında yayın hayatına son veren Avlu dizisinde girdiği rolle adından sıklıkla söz ettiren Nursel Köse'den hayranlarına yeni dizi müjdesi geldi.

Avlu'nun Kudret'i Nursel Köse'nin yeni işi belli oldu

Kariyerinde birçok dizi ve film projesinde rol almasının ardından son olarak Avlu dizisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Nursel Köse, çok geçmeden bambaşka bir dizi ile ekranlara dönme kararı aldı.

Nursel Köse, usta yönetmen Altan Dönmez'in imza atacağı Güvercin dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Medyatava'nın haberine göre; Halil Özer'in yazdığı Pastel Film yapımı dizide Menderes Samancılar, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam ve Bülent Bilgiç gibi önemli isimler de rol alacak.

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