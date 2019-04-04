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Avlu'nun yeni bölümü neden yok? Avlu yayından mı kaldırıldı?

DİZİ HABERLERİ  | 04.04.2019 16:03 | Son Güncelleme

Demet Evgar ve Ceren Moray'ın başrollerini paylaştığı Avlu'nun yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? İki ayrı hesaptan yayınlanan iki ayrı bilgi izleyicilerin kafasını karıştırdı.

Avlu'nun yeni bölümü neden yok? Avlu yayından mı kaldırıldı?

Star TV yayın akışında Avlu dizisinin yeni bölümü yerine Ali Kundilli 2 filminin yayınlanacağı görünüyor.

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Avlu dizisi resmi sosyal medya hesaplarında dizinin bu akşam yayınlanacağı söylense de Star TV resmi Twitter hesabı Ali Kundilli 2 filminin saat 20:00’da kanalın ekranında olacağı paylaşımı yapıldı.

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İki farklı sosyal medya hesabından dizi hakkında farklı paylaşımları gören izleyiciler Avlu hakkında ‘Yayından kaldırıldı! Haberleri yok’ şeklinde yorumlara imza attı.

Dizinin bu hafta niçin ekranlara gelmeyeceğine ilişkin Star TV’den bir açıklama yapılmadı. Ancak Avlu dizisi kaldığı yerden 11 Nisan Perşembe günü devam edecek. Avlu dizisinin yayınlandığı saatte ‘’Ali Kundilli 2’’ filmi yayınlanacak.

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