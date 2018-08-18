Avlu yeni sezon tanıtımı yayında! Avlu ilk bölüm tarihi belli oldu mu?

Avlu yeni sezon fragmanı yayında! Yayınlanan yeni tanıtmda Deniz’İn beklediği an sonunda gelmiştir. Ceza evinin avlusunda sıkıştırdığı Kudret’i bıçaklayan Deniz’İn akibeti ne olacak? İşte yeni sezon ilk bölüm fragmanı ve gelişmeler…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz, kızının katilini arıyor…

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

DENİZ KUDRET’LE HESAPLAŞIYOR

Deniz, kızının intikamı için Kudret ile hesaplaşıyor…

Dün gece sezon finali ekrana gelen Avlu, heyecan dolu sahneleri ile seyirciyi ekrana kitledi.

Limon Film imzalı projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin başarılı oyunculuk performansları geceye damgasını vurdu.

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

AVLU İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Avlu’nun yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ancak yeni sezon ilk bölümünün yayın tarihi hakkında kanaldan ya da yapımcıdan bir tarih henüz verilmesi. İlk bölüm tarihi belirlendiği anda dizi ile ilgili haberlerimizde bulabilirsiniz.

AVLU YENİ SEZON FRAGMANI