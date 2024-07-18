AVM'de 75 yaşındaki adam 20 yaşındaki genç kızın fotoğrafını çekmişti! Sapık yaşlı adama gözaltı kararı

Samsun'da AVM'de yaşanan olay kan dondurdu. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yeşilyurt AVM'de meydana geldi.

GENÇ KIZIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ!

Edinilen bilgiye göre, AVM'de bulunan İ.A.(20) adlı genç kızın cep telefonu ile fotoğrafını çeken O.A.(75), şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST!

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.A. kötü bir niyetinin olmadığını, ortam çok kötü diye eşine göstermek için fotoğraf çektiğini ileri sürdü. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır