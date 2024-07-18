HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AVM'de 75 yaşındaki adam 20 yaşındaki genç kızın fotoğrafını çekmişti! Sapık yaşlı adama gözaltı kararı

AVM'de 75 yaşındaki adam 20 yaşındaki genç kızın fotoğrafını çekmişti! Sapık yaşlı adama gözaltı kararı

18.07.2024 20:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iğrenç bir olay yaşandı. Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nde 20 yaşındaki kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki tacizci yaşlı adam, polis tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.A.'nın söyledikleri şaşkına çevirdi.

AVM'de 75 yaşındaki adam 20 yaşındaki genç kızın fotoğrafını çekmişti! Sapık yaşlı adama gözaltı kararı

Samsun'da AVM'de yaşanan olay kan dondurdu. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yeşilyurt AVM'de meydana geldi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

GENÇ KIZIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ!

Edinilen bilgiye göre, AVM'de bulunan İ.A.(20) adlı genç kızın cep telefonu ile fotoğrafını çeken O.A.(75), şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST!

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.A. kötü bir niyetinin olmadığını, ortam çok kötü diye eşine göstermek için fotoğraf çektiğini ileri sürdü. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Bodrum'daki otelde 16 turist hastanelik olduBodrum'daki otelde 16 turist hastanelik oldu
Anahtar Kelimeler:
Samsun AVM
En Çok Okunan Haberler
TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vaadi salondaki herkesi şaşırttı!

TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vaadi salondaki herkesi şaşırttı!

''Kaçma başkanım, gel buraya!", "Lavaboya gidiyorum"

''Kaçma başkanım, gel buraya!", "Lavaboya gidiyorum"

'Cehennem kuyusu' 10 yıl sonra açıldı! Binden fazla ceset var...

'Cehennem kuyusu' 10 yıl sonra açıldı! Binden fazla ceset var...

Mustafa Destici'den iddialara yanıt! Canlı yayında gergin anlar

Mustafa Destici'den iddialara yanıt! Canlı yayında gergin anlar

Öğrenciler dikkat! Bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek

Öğrenciler dikkat! Bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek

Üç ilde orman yangını! Alevler evlere sıçradı, acı haber geldi

Üç ilde orman yangını! Alevler evlere sıçradı, acı haber geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.