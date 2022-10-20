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AVM’de feci ölüm! Gözlerine inanamadılar! Kanlar içinde bulundu…

20.10.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de bulunan bir AVM’de korkunç bir ölüm yaşandı. Yeliz Yeder Can isimli 46 yaşındaki kadın AVM’nin 3. katından aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. İşte AVM’deki korku dolu anlarda yaşananların detayı…

AVM’de feci ölüm! Gözlerine inanamadılar! Kanlar içinde bulundu…

AVM’de yaşanan korkunç ölüm herkesi şaşkına çevirdi. Denizli’de faaliyet gösteren bir AVM’nin 3. katından aşağıya düşen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, 55. Sokak'ta bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; AVM’nin 3. katında bulunan Yeliz Yeder Can (46), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kapanma saati yaklaşan AVM’deki korku dolu anlara şahit olan müşteriler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde bulunan Yeliz Yeder Can, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Can'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kapanmak üzere olan AVM'de meydana gelen feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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Denizli AVM

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