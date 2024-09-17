AVM'de korku dolu anlar! 3. kattan aşağı düştü, kan gövdeyi götürdü

Olay, Sultanbeyli'de bulunan Atlaspark AVM'de gerçekleşti. İddiaya göre, saat 13.00 sıralarında M.Y. adlı erkek şahıs, alışveriş merkezinin 3'üncü katına çıkmak için yürüyen merdivenlere bindi. Bilinmeyen bir sebeple şahıs zemine düştü. Zemine düşen M.Y.'yi gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olaya şahit olan çevredekiler sağlık ekiplerini aradı.

İNTİHAR MI KAZA MI?

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Y. sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu aydınlatmak için çalışma başlattı. Öte yandan yürüyen merdivenlerden düşen şahsın yerde yattığı anlar ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)