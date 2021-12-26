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AVM'de korku dolu anlar! Üzerinden el bombası çıkınca...

26.12.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir AVM’de hırsızlık yaptığı öne sürülen şahıs, polisin üst araması yaptığı sırada cebinden çıkardığı el bombası ile AVM’de paniğe neden oldu.

AVM'de korku dolu anlar! Üzerinden el bombası çıkınca...

Rusya’nın başkenti Moskova’da akşam saatlerinde bir kişi Metropolis isimli alışveriş merkezine girerek mağazaları dolaştı. Bir mağazaya girdikten sonra şüpheli hareketlerde bulunan kişi, güvenlik görevlileri tarafından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle güvenlik odasına götürüldü.

EL BOMBALI TEHDİT

Polis tarafından üstü aranmak istenen şahıs, cebindeki el bombasını çıkararak polisi ve görevlileri tehdit etti. Güvenlik görevlileri ve polisler, el bombasını görünce büyük bir panikle odadan kaçtı. Güvenlik odasından çıkan el bombalı şahsı görenler ise, hızla AVM’yi terk etmek için panik ve korkuyla çıkışlara doğru koştu.

PANİKTEN FAYDALANIP KAÇTI

AVM’de büyük bir panik oluşturan el bombalı şahıs, panik havasını fırsat bilerek hızlıca AVM’den dışarıya çıkarak bölgeden uzaklaştı. Moskova polisi, yaşanan olay üzerine AVM içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken, terör saldırısı şüphesi üzerine bomba imha ekiplerinin AVM içerisinde arama yaptığı ve AVM’nin tamamen boşaltıldığı belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şahsın hırsızlık yaptığı şüphesiyle güvenlik odasına alındığını üst araması sırasında el bombası ile saldırı girişiminde bulunduğu doğrulanarak, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganın kimliğini tespit çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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Rusya
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