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AVM'de korkunç olay! Ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu

02.02.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de bir AVM'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ailece gittikleri bir alışveriş merkezinde, yürüyen merdivene ayağı sıkışan 7 yaşındaki Filipinli çocuğun 3 parmağı koptu. Hastaneye götürülen çocuk ameliyata alındı. Olayla ilgili taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatılırken, AVM'den herhangi bir açıklama yapılmadı. İşte olayın detayları...

AVM'de korkunç olay! Ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu

Korkunç olay dün saat 13.00 sıralarında Şişli'deki alışveriş merkezinde meydana geldi. Filipinler uyruklu aile, 7 yaşındaki çocukları A.M.L ile birlikte Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezine gitti. İddiaya göre, alışveriş merkezinin metro katında bulunan yürüyen merdiveni kullandıkları sırada, 7 yaşındaki çocukları A.M.L'nin sağ ayağı mekanizmaya sıkıştı.

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TEKRAR DİKİLEMEDİ

Sağ ayağının 3 parmağı kopan A.M.L'nin ayağı sıkışan yerden çıkarıldı. Çocuk, hemen Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne hastaneye götürüldü. Kopan sağ ayağındaki üç parmağa ise merdivenin sökülmesiyle ulaşıldı.

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En yakın hastaneye götürülen parmaklar, tekrar yerine dikilemeyince aile özel bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye götürülen çocuk ameliyata alındı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Olayın ardından yürüyen merdivenler kapatıldı.

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Alışveriş merkezi tarafından olayın yaşandığı alana 'Teknik bir arıza nedeni ile geçici olarak servis dışıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz' yazısı asıldı. AVM'den olayla ilgili açıklama yapılmadı

DHA

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Şişli AVM yürüyen merdiven Alışveriş merkezi

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