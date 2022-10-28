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  4. AVM'de korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendi

AVM'de korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendi

28.10.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

AVM'de korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendi

Amasya'daki Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde 5 katlı bir alışveriş merkezinin 4’üncü katında öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Alışveriş merkezi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada çatı katına çıkan 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

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Dumandan etkilen bu kişiler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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yangın Amasya AVM

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