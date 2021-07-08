AVM’de korkutan yangın! İçeride yüzlerce müşteri vardı

Yangın 18.40 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan restoranda meydana geldi.

RESTORANDAN ALEVLER YÜKSELMEYE BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir restorandan alevler yükselmeye başladı. Çıkan alevleri gören restoran çalışanları ve müşteriler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Meydana gelen olayda yaralanan olmazken restoranda maddi hasar oluştu. AVM içindeki müşteriler yangını korku dolu gözlerle izledi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. (İHA)



