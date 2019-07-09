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AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz 2" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 22:47 | Son Güncelleme

Malatya Valiliği Beydağı Geçici Barınma Merkezinde yaşayan Suriyeli öğrenciler tarafından Malatya Park AVM’de ‘Muhacirden Ensar’a 15 Temmuz 2’ temalı resim sergisi açıldı.

AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz 2" sergisi açıldı

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeki açılış törenine Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, İl Göç idaresi Müdürü Atilla Kölük, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Kurdele kesiminin ardından açılan sergiyi gezen Vali Baruş ve il protokolü, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili düşüncelerini resmeden Suriyeli öğrencilerden eserleri hakkında bilgiler aldılar.

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Resim sergisini gezen Vali Aydın Baruş’a, Suriye uyruklu bir öğrenci çizmiş olduğu portre resmini de hediye etti.


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Anahtar Kelimeler:
Malatya Valiliği 15 Temmuz

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