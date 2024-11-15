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Yer: Ankara! AVM'deki alacak verecek tartışması kanlı bitti! Arka masadan gelip kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada

15.11.2024 22:13
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde Sebahattin Y., alacak verece meselesi nedeniyle tartıştığı kişinin kuzeni tarafından tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli 2 kuzen polis tarafından yakalandı. Olayın güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı.

Yer: Ankara! AVM'deki alacak verecek tartışması kanlı bitti! Arka masadan gelip kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada

Olay, bugün öğlen saatlerinde Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM’de bir kafede oturan N.A. ve Sebahattin Y., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken bu sırada arka masada oturan N.A.'nın kuzeni M.Y.A. tabanca ile Sebahattin Y.'ye ateş açtıktan sonra iki kuzen olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı S.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay yerinden kaçan N.A. ve M.Y.A. ise polis ekiplerinin çalışmalarının ardından suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde, M.Y.A'nın oturduğu başka bir masadan kalkıp gelerek tabancayla Sebahattin Y.'yi vurduğu anlar yer alıyor.
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Görüntülerde silahın ateşlenmesiyle kafede büyük bir panik yaşanırken, M.Y.A.' ve kuzeni N.A.'nın olay yerinden hızlıca uzaklaştığı görüldü.

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Sebahattin Y,'yi vuran ve bugün yakalanan M.Y.A ile kuzeni N.A., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ankara silah
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