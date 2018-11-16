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AVM'deki Atatürk heykeline tepki: Kim bu adam?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

Balıkesir'de önceki gün açılışı yapılan bir alışveriş merkezinin 'balmumu heykeli müzesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli olduğu iddia edilen eser büyük tepki çekti. Vali, belediye başkanı, milletvekillerinin de açılışına katıldığı AVM'deki heykel için vatandaşlar 'Kim bu adam?' sorusunu soruyor. Bir vatandaş ise heykeli Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e benzettiğini söyledi.

Balıkesir'de önceki gün açılışı yapılan bir alışveriş merkezinin 'balmumu heykeli müzesi'nde Atatürk'ün heykeli olduğu iddia edilen bir eser sergilenmeye başladı. Ancak bu heykeli, kent protokolünden ve müze görevlisinden başka hiç kimse Atatürk'e benzetemedi. Açılış törenine Vali ve milletvekillerinin de katıldığını hatırlatan vatandaşlar "Bunu onlar da mı görmedi. Böyle rezalet olmaz" diye tepki gösterdiler.

Balıkesir’de önceki gün 100 milyon dolara mal olan bir alışveriş merkezinin açılışı yapıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, AVM'nin açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Zeki Kafaoğlu, Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, Esas Holding CEO'su Kazım Köseoğlu, ilçe belediye başkanları, Balıkesir iş dünyası ve davetliler katıldı. Merkez Altıeylül ilçesindeki adliye kavşağı yanında hizmet verecek olan AVM’de açılışa özel 28 sanatçının hazırladığı balmumu müzesi de gelen vatandaşlara sergilendi. Sergiyi ilk gün protokol üyeleri de gezdi. AVM ve sergi törene katılan protokol üyelerinden tam not aldı.

VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

Bu ay sonuna kadar açık kalacağı öğrenilen müzeye giren vatandaşlar ise Atatürk heykeli olduğu iddia edilen bir heykelle karşılaştı. Müze görevlilerinin “Atatürk heykeli” diye tanıttığı eserin Atatürk’e hiç benzememesi tepki çekti.

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"MUSTAFA CENGİZ’E DAHA ÇOK BENZİYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan bir vatandaş Atatürk heykelinin, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e daha çok benzediği belirterek; “Biz açılışa geldik. Gelmişken de Balmumu Müzesi’ni de gezelim dedik fakat Atatürk balmumu heykeli hiç kendisine benzememiş. Biz daha çok Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e benzettik. Umarım bu yanlış düzeltilir.” dedi.

Birçok kişi, heykelin Atatürk’e benzemediğini söyleyerek, alışveriş merkezi yönetimine şikayetlerini iletti.

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Atatürk heykeli Balıkesir balmumu heykeli müzesi

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Atatürk'ü hiç tanımayan yok. Atatürk değil. Derhal kaldırılmalı yapanlar,in ifadesi alınmalı
Bunların hepsi bilinçli ve kasıtlı yapılıyor.
Yuhhh be bu kadar da olmaz.koskoca cumhuriyetin kurucusu Atatürk ü sevmediğinizi nasıl belli edeceğinizi sasirdiniz.bence fazla şaşırmayın milletin sabrini taşırmayin.kimse bu millete Atatürk ü unutturamaz.ayip be ayıp kime benziyor bu
FESLİ DELİYE BENZİYO DAHA ÇOK.
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