AVM'deki Atatürk heykeline tepki: Kim bu adam?

Balıkesir'de önceki gün açılışı yapılan bir alışveriş merkezinin 'balmumu heykeli müzesi'nde Atatürk'ün heykeli olduğu iddia edilen bir eser sergilenmeye başladı. Ancak bu heykeli, kent protokolünden ve müze görevlisinden başka hiç kimse Atatürk'e benzetemedi. Açılış törenine Vali ve milletvekillerinin de katıldığını hatırlatan vatandaşlar "Bunu onlar da mı görmedi. Böyle rezalet olmaz" diye tepki gösterdiler.

Balıkesir’de önceki gün 100 milyon dolara mal olan bir alışveriş merkezinin açılışı yapıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, AVM'nin açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Zeki Kafaoğlu, Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, Esas Holding CEO'su Kazım Köseoğlu, ilçe belediye başkanları, Balıkesir iş dünyası ve davetliler katıldı. Merkez Altıeylül ilçesindeki adliye kavşağı yanında hizmet verecek olan AVM’de açılışa özel 28 sanatçının hazırladığı balmumu müzesi de gelen vatandaşlara sergilendi. Sergiyi ilk gün protokol üyeleri de gezdi. AVM ve sergi törene katılan protokol üyelerinden tam not aldı.