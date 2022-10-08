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  4. AVM'deki herkes ne yapacağını şaşırdı! Düşmesin diye tutmaya çalıştıkları kızın kıyafeti çıktı

AVM'deki herkes ne yapacağını şaşırdı! Düşmesin diye tutmaya çalıştıkları kızın kıyafeti çıktı

08.10.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü'nde akşam saatlerinde yaşanan olay görenlere korku dolu dakikalar yaşattı. AVM'nin terasından sarkan bir kadın herkesi alarma geçirdi. Görenler müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Genç kızı düşmesin diye kıyafetlerinden tutanlar oldu fakat kıyafetin çıkmasıyla kız metrelerce aşağıya düştü. İlk belirlemelere göre kızın ağır yaralı olduğu belirtildi.

AVM'deki herkes ne yapacağını şaşırdı! Düşmesin diye tutmaya çalıştıkları kızın kıyafeti çıktı

Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız, cep telefonuna baktıktan hemen sonra aşağıya sarktı. Bunu fark eden terastakiler, genç kızı tutmaya çalışsa da metrelerce aşağıya düşmesine engel olamadı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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TUTTUKLARI KIYAFETİ ÇIKTI

Olay, saat 18.15 sıralarında Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız(25), telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi.

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Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü.

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AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, tedavi altına alındı. Kader Yıldız'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Öte yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Kader Yıldız'ın cep telefonuna baktıktan hemen sonra terasa çıktığı ve sarktığı görüldü. Terastakiler ise Kader Yıldız'ı tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü AVM kadın
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