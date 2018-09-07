AVM esnafından 1 milyon TL haraç isteyen 2 çete üyesi daha tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Mobiliyum AVM esnafından, 1 milyon TL haraç istedikleri öne sürülen çete üyelerinden gözaltına alınan 2 şüphelinin daha tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 4'e yükseldi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, alınan ihbar üzerine suç örgütü ve silahlı yağma şebekesi üyesi oldukları öne sürülen V.Y., M.B., A.U., S.K. ile Y. B.’yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin, Mobiliyum AVM’deki bazı iş yeri sahiplerinden 1 milyon TL haraç istediklerini tespit eden polis, AVM’de aldığı önlem ile V.Y., M.B. ile A.U.'yu yakaladı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden V.Y. ile M.B. tutuklanırken A.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, çete üyelerinden aranan S.K. ile Y.B'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon sonucunda tutuklanan çete üyesi sayısı 4'e çıkmış oldu. Soruşturma devam ediyor.
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