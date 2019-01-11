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AVM hırsızları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 16:27 | Son Güncelleme

Antalya'da alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli polisin takibiyle yakalandı.

Antalya'da alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli polisin takibiyle yakalandı.
Muratpaşa ve Kepez ilçesindeki alışveriş merkezlerinden cep telefonu, fotoğraf makinesi eşyaların çalınması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan M.O., H.C ve A.G. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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