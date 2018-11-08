AVM inşaatından düşen işçi öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesi Üçkuyular semtindeki alışveriş merkezinin inşaatında çalışan Kasım Ak (41), dengesini kaybedip, 5 metreden düşerek, hayatını kaybetti. Olay, saat 15.30 sıralarında, Üçkuyular semtindeki alışveriş merkezinin inşaatında meydana geldi. İnşaatta kalıpçı olarak çalışan Kasım Ak, bina önüne iskele kurduğu sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Ak, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ak'ı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kasım Ak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...
3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...
Resmen istifa etti! Elon Musk'ın yerine gelecek kişi belli oldu
Al Jazeera'den kan donduran Cemal Kaşıkçı iddiası
Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri
Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Google'da büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum