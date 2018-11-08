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AVM inşaatından düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesi Üçkuyular semtindeki alışveriş merkezinin inşaatında çalışan Kasım Ak (41), dengesini kaybedip, 5 metreden düşerek, hayatını kaybetti.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesi Üçkuyular semtindeki alışveriş merkezinin inşaatında çalışan Kasım Ak (41), dengesini kaybedip, 5 metreden düşerek, hayatını kaybetti. Olay, saat 15.30 sıralarında, Üçkuyular semtindeki alışveriş merkezinin inşaatında meydana geldi. İnşaatta kalıpçı olarak çalışan Kasım Ak, bina önüne iskele kurduğu sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Ak, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ak'ı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kasım Ak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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