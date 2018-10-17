"AVM kültürü eşitsizlikleri derinleştiren hayat anlayışını dayattı"

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Son 15 yılda derinleşen AVM kültürü, kentin özgün karakterini, dokusunu kaybetmesinin yanı sıra tüketim merkezli ve eşitsizlikleri derinleştiren bir hayat anlayışını da bizlere dayattı." dedi.

Kerestecioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ankaralılar için belediyeciliğin sadece imar artışından ibaret olduğunu savundu.

Ankaralıların, deprem bölgesi olmamasına rağmen kentsel dönüşüm adı altında sürekli inşaatlar yapılmasından bıktığını öne süren Kerestecioğlu, büyük bütçelere rağmen ilçe belediyelerinin dahi kentin çöpünü ayrıştırmak için bir şey yapmadığını söyledi.

Kerestecioğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2015 yılı verilerine göre, bin kişiye düşen AVM alanında, Ankara'nın 284 metrekare ile diğer illeri geride bıraktığını ve AVM alanı birincisi olduğunu kaydetti.

Filiz Kerestecioğlu, şöyle devam etti:

"Son 15 yılda derinleşen AVM kültürü, kentin özgün karakterini, dokusunu kaybetmesinin yanı sıra tüketim merkezli ve eşitsizlikleri derinleştiren bir hayat anlayışını da bizlere dayattı. Bu AVM kültürü öyle bir şeye dönüştü ki ulaşım ve toplu taşıma hizmetleri, kent sakinlerinin barınmasına, istihdam durumuna göre değil, AVM'ye ulaşmak ihtiyacına göre belirlenmeye başlandı."