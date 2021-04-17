AVM'ler açık mı? Hafta sonu cumartesi ve pazar AVM'ler açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs genelgesi sonrası AVM çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta sonu ve hafta içi illerin risk durumuna göre hizmet veren AVM'lerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki AVM’ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor ve AVM’ler hafta sonu açık mı?

AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00 - 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

Kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi. Oteller sadece kendi müşteriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek. Uygulama, bugün (14 Nisan) akşam saati itibarıyla başlayacak.

Öte yandan kafe gibi yeme - içme yerleri hakkında yer alan bilgi: