AVM'ler açık mı? Hafta sonu cumartesi ve pazar AVM'ler açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs genelgesi sonrası AVM çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta sonu ve hafta içi illerin risk durumuna göre hizmet veren AVM'lerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki AVM’ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor ve AVM’ler hafta sonu açık mı?
Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00 - 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.
Öte yandan kafe gibi yeme - içme yerleri hakkında yer alan bilgi:
16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.
Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.
Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.