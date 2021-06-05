HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. AVM'ler Cumartesi açık mı? AVM'ler hafta sonu çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...

AVM'ler Cumartesi açık mı? AVM'ler hafta sonu çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...

05.06.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran sonrası için yayınlanan yeni genelge ile hafta sonu AVM'lerin çalışma saatleri de belli oldu. Haziran ayında uygulanacak olan yeni kararlara göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı gün ve saatlerinde de değişiklik yaşandı. Vatandaşlar AVM'ler Cumartesi açık mı sorusunu merak ediyor. Peki AVM'ler Cumartesi açık mı? AVM'ler hafta sonu çalışıyor mu? İşte AVM'lerin çalışma saatleri...

AVM'ler Cumartesi açık mı? AVM'ler hafta sonu çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...

Tam kapanma sonrası vakaların düşüşü ile birlikte kademeli normalleşme dönemi başlamış ve 1 Haziran tarihinde normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmişti. Haziran ayında uygulanmaya başlanan yeni genelge ile hafta sonu AVM'lerin çalışma saatleri de belirlendi. Peki AVM'ler Cumartesi açık mı?

AVM'LER CUMARTESİ AÇIK MI? AVM'LER HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU? İŞTE AVM'LERİN ÇALIŞMA SAATLERİ...

Vatandaşların merakla araştırdığı AVM'ler Cumartesi günü açık mı sorusu yayınlanan yeni genelge ile yanıt bulmuş oldu. 1 Haziran sonrası için alınan yeni kararlara göre perakende ve hizmet sektöründeki giyim, hırdavat, terzi, tuhafiye, züccaciye, berber gibi dükkanlar, ofis ve bürolar gibi iş yerleri ile AVM’ler;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunmuş olduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri dışında) 07.00 ve 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

Koronavirüs salgınında AVM'lerde Sağlık Bakanlığı uyarınca alınması gereken önlemlerden bazıları ise şöyle olacak;

AVM içerisinde koronavirüs kapsamında alınmış olan kurallara uyulmalıdır.
Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunmak gerekirse, sonrasında eller su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşılamıyorsa el antiseptiği kullanılmalıdır.
Diğer müşteriler ve çalışanlar ile sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım olmak kaydıyla) dikkat edilmelidir.
Tıbbi veya bez maske kullanılmalıdır.
AVM içerisinde bulunan berber ya da güzellik salonlarını kullanacak kişiler, “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” kapsamındaki kurallara uymalıdır. İş yeri içerisinde mecbur kalınmadığı sürece yüzeylere dokunulmamalıdır. Dokunulduğunda ise eller mutlaka su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşılamıyorsa da el antiseptiği kullanılmalıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Hasan Gürsoy kimdir?Hasan Gürsoy kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.