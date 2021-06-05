AVM'ler Cumartesi açık mı? AVM'ler hafta sonu çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...

Tam kapanma sonrası vakaların düşüşü ile birlikte kademeli normalleşme dönemi başlamış ve 1 Haziran tarihinde normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmişti. Haziran ayında uygulanmaya başlanan yeni genelge ile hafta sonu AVM'lerin çalışma saatleri de belirlendi. Peki AVM'ler Cumartesi açık mı?

AVM'LER CUMARTESİ AÇIK MI? AVM'LER HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU? İŞTE AVM'LERİN ÇALIŞMA SAATLERİ...

Vatandaşların merakla araştırdığı AVM'ler Cumartesi günü açık mı sorusu yayınlanan yeni genelge ile yanıt bulmuş oldu. 1 Haziran sonrası için alınan yeni kararlara göre perakende ve hizmet sektöründeki giyim, hırdavat, terzi, tuhafiye, züccaciye, berber gibi dükkanlar, ofis ve bürolar gibi iş yerleri ile AVM’ler;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunmuş olduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri dışında) 07.00 ve 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

Koronavirüs salgınında AVM'lerde Sağlık Bakanlığı uyarınca alınması gereken önlemlerden bazıları ise şöyle olacak;

AVM içerisinde koronavirüs kapsamında alınmış olan kurallara uyulmalıdır.

Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunmak gerekirse, sonrasında eller su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşılamıyorsa el antiseptiği kullanılmalıdır.

Diğer müşteriler ve çalışanlar ile sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım olmak kaydıyla) dikkat edilmelidir.

Tıbbi veya bez maske kullanılmalıdır.

AVM içerisinde bulunan berber ya da güzellik salonlarını kullanacak kişiler, “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” kapsamındaki kurallara uymalıdır. İş yeri içerisinde mecbur kalınmadığı sürece yüzeylere dokunulmamalıdır. Dokunulduğunda ise eller mutlaka su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşılamıyorsa da el antiseptiği kullanılmalıdır.



