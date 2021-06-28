HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. AVM'ler hafta sonu açık mı? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler Cumartesi Pazar kaça kadar açık?

AVM'ler hafta sonu açık mı? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler Cumartesi Pazar kaça kadar açık?

28.06.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Temmuz sonrası dönem için yeni genelge yayınlandı. AVM'lerin kaçta açılıp kaçta kapandığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasında da değişiklikler yaşanmıştı. Peki AVM'ler hafta sonu açık mı? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler cumartesi pazar kaça kadar açık? İşte yanıtı...

AVM'ler hafta sonu açık mı? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler Cumartesi Pazar kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Temmuz sonrası dönem için yeni genelge yayınlandı. Vatandaşlar AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularını merak ediyor. Koronavirüs salgını sonrası uygulanan tedbirlerin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasında da değişiklikler yaşanmıştı. Peki AVM'ler hafta sonu açık mı?

HAFTA SONU AVM'LER AÇIK MI?

1 Temmuz sonrası yayınlanan yeni genelge ile sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılmış ve tüm iş yerlerinin ruhsatlarındaki saatlere uygun olarak çalışabileceği duyurulmuştu. Yani 1 Temmuz sonrası İçişleri Bakanlığı yeni genelgesi çerçevesinde yasaklar kalkacak. AVM çalışma saatleri eskisi gibi rutin çalışma şekline geri dönecek. AVM'ler yine saat 10.00 ve 22.00 arasında çalışacak.

Daha önce Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında ise; 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 ve 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te sonlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı söylenmişti. Haziran ayının bitişi ve Temmuz başıyla beraber AVM'lerde Pazar günü yasağı da kalkmış olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!
PARTNERBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktüBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.