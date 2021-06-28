AVM'ler hafta sonu açık mı? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler Cumartesi Pazar kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Temmuz sonrası dönem için yeni genelge yayınlandı. Vatandaşlar AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularını merak ediyor. Koronavirüs salgını sonrası uygulanan tedbirlerin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasında da değişiklikler yaşanmıştı. Peki AVM'ler hafta sonu açık mı?

HAFTA SONU AVM'LER AÇIK MI?

1 Temmuz sonrası yayınlanan yeni genelge ile sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılmış ve tüm iş yerlerinin ruhsatlarındaki saatlere uygun olarak çalışabileceği duyurulmuştu. Yani 1 Temmuz sonrası İçişleri Bakanlığı yeni genelgesi çerçevesinde yasaklar kalkacak. AVM çalışma saatleri eskisi gibi rutin çalışma şekline geri dönecek. AVM'ler yine saat 10.00 ve 22.00 arasında çalışacak.

Daha önce Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında ise; 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 ve 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te sonlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı söylenmişti. Haziran ayının bitişi ve Temmuz başıyla beraber AVM'lerde Pazar günü yasağı da kalkmış olacak.



