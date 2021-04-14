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AVM’ler hafta sonu açık mı? AVM’ler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri…

14.04.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile ülke genelinde kısmi kapanma kararı alındı. Bu süreçte AVM’lerin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Hafta içi ve hafta sonu AVM’lerin açılış ve kapanış saatleri yeniden güncellendi.

AVM’ler hafta sonu açık mı? AVM’ler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri…

Hafta içi açık olan AVM’ler, bundan önce akşam saat 20:00’de kapanıyordu. Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni uygulanan kısmi kapanma kararları kapsamında AVM’lerin çalışma saatleri değişti.

AVM’LER HAFTA SONU AÇIK MI?

Cumartesi ve pazar günü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Türkiye’de AVM’ler kapalı olacak.

AVM’LER KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta içi sabah saat 10:00 itibarıyla açılacak AVM’ler, akşam saat 18:00’e kadar açık olacak.

Yeme içme hizmeti veren kıraathane, kafe, çay bahçesi, lokal, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna dek ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler Ramazan ayı boyunca yalnızca belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını devam ettirecektir.

AVM’ler hafta sonu açık mı? AVM’ler kaça kadar açık? İşte çalışma saatlerii

Kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin hepsi bayram sonrasına kadar ertelendi. Oteller yalnızca kendi müşteriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek. Uygulama, 14 Nisan akşamdan itibaren başlayacak. Akşam 19.00 sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ramazan'ın ilk 2 haftası geçerli olacak kısmi kapanmayı başladı. Yeni kararlara göre hafta içi sokağa çıkma saatleri akşam 19.00 sabah 05.00 olarak belirlendi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehiriçi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması tekrardan getirildi. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu durumlar haricinde şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyeceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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