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AVM’ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri | AVM’ler hafta sonu açık mı?

16.04.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar Kabine kararlarının açıklanmasının ve İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs genelgesini yayınlamasının ardından AVM çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Hafta sonu ve hafta içi illerin risk durumuna göre hizmet verecek olan AVM'lerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki AVM’ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? AVM’ler hafta sonu açık mı? İşte yanıtı...

AVM’ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri | AVM’ler hafta sonu açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs genelgesi sonrası AVM çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta sonu ve hafta içi illerin risk durumuna göre hizmet veren AVM'lerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki AVM’ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor ve AVM’ler hafta sonu açık mı?

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR? HAFTA SONU AÇIK MI? AVM ÇALIŞMA SAATLERİ...

Karar gereği yeme içme hizmeti veren çay bahçesi, kafe, kıraathane, lokal, spor salonu gibi mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ise Ramazan boyunca yalnızca belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarına devam edecek.

Kapalı alanlarda düzenlenen etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi. Oteller sadece kendi müşteriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek. Uygulama 14 Nisan 2021 akşam saati itibarıyla başladı. Akşam 19.00 ile sabah 05.00’e kadar olan sürede sokağa çıkma yasağı uygulanacak. AVM’ler ise açık olacak.

AVM çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesine göre AVM çalışma saatleri 10.00 ve 18.00 saatleri arasında olacak.

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