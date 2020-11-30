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AVM'ler kapatıldı mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM'lerle ilgili yeni karar

30.11.2020 22:05 | Son Güncelleme:
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AVM'ler kapatıldı mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM'lerle ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada alışveriş merkezleri (AVM) konusunda alınan yeni kararı duyurdu. Peki Alışveriş merkezleri kapandı mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM HES kodu nasıl alınır? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş merkezleri hakkında alınan yeni kararları duyurdu. Buna göre AVM'ye girerken mevcut kısıtlamalar haricinde HES kodu zorunluluğu getirildi.

AVM'LERDE HES KODU UYGULAMASI

16 Kasım'da alınan kararlar doğrultusunda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00 ile 20.00 arasında vatandaşlara hizmet sunabiliyorlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir" dedi.
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HES KODU NASIL ALINIR?

1-"Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

HES uygulamasını AppStore’dan indirmek için tıklayın.HES uygulamasını Google Play’den indirmek için tıklayın.

2-SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.

Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresili bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi’ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.

Örnek; HES 12345678901 1234 17

Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.

3-e-Devlet sistemi üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz.

e-Devlet sistemi üzerinden, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini seçip “Yeni Hes Kodu” butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.

Belli bir gün sayısını kapsayan kodları alırken uçuş günlerini dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Eğer kodunuzun geçerlilik süresi dolmuşsa rezervasyonlarınız onaylanmamaktadır.

Ayrıca HES kodunuzun geçerli olmaması, iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi vb. kişisel bilgilerinizdeki hatalar nedeniyle seyahatinize izin verilmeyebilir.

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