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AVM'ler yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 10:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezleri bugün yeniden açıldı.

AVM'ler yeniden açıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri 21 Mart'ta kapattıkları kapılarını bugün yeniden açtı. İstanbul'da normalleşme kapsamında saat 10.00’da açılan AVM’ler ilk müşterilerini tüm hijyen kurallarına uyarak almaya başladı. Müşteriler içeriye ateşler ölçülerek alındı. Ayrıca, müşterilerin maskesinin olup olmadığına dikkat edildi. Girişe uyarı levhaları konuldu. AVM’nin içinde belirli yerlere uyarı levhası ve dezenfektan konulduğu görüldü.

'GEZMEK İÇİN GELDİM'

Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, “Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız” dedi.

Kaynak: İHA

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