AVM'lerde yeni koronavirüs uygulaması! Kabinlere 'acil butonu' geliyor

Kabinlere konulan buton sayesinde kıyafetle temas eden müşterinin dışarıyla fiziksel etkileşimi kesiliyor. Eğer kıyafeti satın almayacaksa kabinde bırakıyor. Müşteri kabinden çıktıktan sonra mağaza görevlileri gelip hem kabini hem de denenmiş kıyafeti özel nano-sprey ile dezenfekte ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşmeye geçiliyor. Kontrollü normalleşme adımlarıyla birlikte 21 Mart itibariyle faaliyetlerine ara veren AVM’ler 11 Mayıs’ta tekrar açıldı. AVM’de bir giyim alışverişinin tüm süreçleri görüntülendi. Mağazalarda kabinlerin temizliği, denenen ürünlerin hijyeni ortak kullanılan alanların hijyeni önem taşıyor. Mağazalarda ödemelerin de temassız kartlar ile yapılması tavsiye ediliyor.

Alışveriş merkezlerinde maske takmak zorunlu, girişte dezenfektanlar kullanılıyor ve ateş ölçülerek girişler sağlanıyor. Mağazalarda ise hijyeni sağlamak adına en yeni teknolojiler kullanılıyor. Deneme odalarına konulan acil butonları dikkat çekiyor. Ödemeler temassız ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılıyor. Mağaza içerisine her 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınıyor.