AVM'lerde yeni koronavirüs uygulaması! Kabinlere 'acil butonu' geliyor

Alışveriş merkezlerinde maske takmak zorunlu, girişte dezenfektanlar kullanılıyor ve ateş ölçülerek girişler sağlanıyor. Mağazalarda ise hijyeni sağlamak adına en yeni teknolojiler kullanılıyor. Deneme odalarına konulan acil butonları dikkat çekiyor. Ödemeler temassız ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılıyor. Mağaza içerisine her 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınıyor.

'MÜŞTERİ KABİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA HE ÜRÜNÜ HEM DE KABİNİ DEZENFEKTE EDİYORUZ'

'TÜM MÜŞTERİLERİMİZE KREDİ KARTININ TEMASSIZ ÖZELLİĞİNİ KULLANMALARINI ÖNERİYORUZ'

Alışveriş sürecinin son noktasında ise sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, “Müşteriler kasaya geldiklerinde sosyal mesafe kuralının ihlali gibi bir durumun oluşmaması için numaralarla kasaya alınıyorlar. Sosyal mesafeye uyulması için yerlerde uyarılar bulunuyor. Her kasa başında el dezenfektanları bulunuyor. Tüm müşterilerimize kredi kartının temassız özelliğini kullanmalarını öneriyoruz. Bu dönemde insanlar kredi kartlarının temassız özelliğini daha çok kullanmaya başladılar. Her müşteriden sonra cihazlarımızı temizliyoruz. Müşteriler ödemeyi yaptıktan sonra mağazadan çıktığı noktada da el dezenfektanı kullanıyor. Mağaza içinde, kasada ve kabinde uyguladığımız bu önlemler, müşterilere her anlamda daha rahat ve keyifli alışveriş sağlıyor” açıklamalarında bulundu.