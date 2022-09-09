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AVM'nin çatısından kendini beton zemine bıraktı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

09.09.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir AVM'nin çatısına çıkan 38 yaşındaki Musa Ç. bir süre geçtikten sonra kendini boşluğa bırakarak beton zemine çakıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Musa Ç. hastanede hayatını kaybetti. Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AVM'nin çatısından kendini beton zemine bıraktı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Gaziantep’te bir AVM’nin çatısından kendisini beton zemine bırakan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

VV

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan Primemall AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin çatısına çıkan Musa Ç. (38) isimli şahıs, bir süre çatıda durduktan sonra kendisini beton zemine bıraktı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Gaziantep
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