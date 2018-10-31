AVM'nin terasında dehşet! Eşine kurşun yağdırdı

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan alışveriş merkezinin teras katında meydana geldi. Hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan Levent A., boşanma aşamasında olduğu eşi Emine A. ile konuşmak üzere buluştu. Bir süre sonra çift arasında başlayan tartışma, karşılıklı hakaretlerle büyüdü. Bu sırada Levent A., belinden çıkardığı tabancayla eşi Emine A.'ya kurşun yağdırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kanlar içinde yerde kalan Emine A., gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenen ve hemen ameliyata alınan Emine A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Alışveriş merkezinin terasında dehşet saçan Levent A. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Terastaki diğer kişiler büyük panik yaşarken, kurşunların isabet ettiği camların kırıldığı görüldü.

(DHA)

